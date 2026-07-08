Háború :: 2026. július 8. 17:57 ::

Trump engedélyezi Ukrajnának Patriot rakéták gyártását, ők pedig drónokat vásárolnak a kijevi rezsimtől

Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcstalálkozó keretében Ankarában, Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel folytatott szerdai találkozóján.



Fotó: Saul Loeb / AFP / Getty Images

Trump a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál beszámolója szerint nem pontosította azonban, hogy teljes rendszerekre vagy csakis az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt Washington.

"Egy kis madár elcsiripelte nekem, hogy megadjuk Ukrajnának a Patriot gyártási jogát. Megmutatjuk nekik (Ukrajnának), miként kell csinálni, ez ugyanis valójában nagyon nehéz, bár ők tudják, hogyan kell a nehéz dolgokat gyorsan megcsinálni" - mondta az amerikai elnök.





We are gonna give you a license to make Patriots.



This way he can't complain that we are not giving him enough.



Make them yourself. BREAKING: Trump to Zelensky:We are gonna give you a license to make Patriots.This way he can't complain that we are not giving him enough.Make them yourself. pic.twitter.com/HZFarZce0a July 8, 2026

Trump véleménye szerint az ukrán nagy hatótávolságú csapások az orosz olajfinomítók ellen olyan eszkalációnak számítanak, amely a háború befejezéséhez vezethet.

Frissítés: Amerika drónt vásárol Ukrajnától

Amikor szóba kerültek az ukrán nagy hatótávolságú csapások, Trump először Marco Rubio amerikai külügyminiszternek adta át a szót, aki megjegyezte, hogy éppen ez változtatta meg a háború dinamikáját. "Pontosan ez a dinamika változtatta meg a háború menetét az elmúlt hónapokban. Az oroszok számára nehézzé vált a légterük védelme, ami most lehetőséget teremt a háború lezárását célzó tárgyalások folytatására" - mondta miniszter. "Ez viszont egyben olyan eszkaláció is, amely a háború befejezéséhez vezethet" - tette hozzá az elnök.

Trump közölte, hogy az Egyesült Államok drónokat készül vásárolni Ukrajnától.

Az amerikai elnököt arról kérdezték, milyen státuszban van az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti drónmegállapodás. "Meg fogjuk vásárolni a drónjaikat. Mi is nagyszerű drónokat gyártunk, de nekik megvan a képességük arra, hogy nagyon nagy mennyiségben állítsák elő őket, ami rendkívül lenyűgöző. Elképesztő, hogy a háború körülményei között is gyártják ezeket. Pincékben készítik őket" - válaszolta.

Trump elismerte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a vele folytatott megbeszélések során azt az ötletet vetette fel, hogy Zelenszkijjel Moszkvában tartsanak béketárgyalásokat, ő azonban ellenezte ezt.

"Megkérdeztem, hogy hol találkoznának? Azt mondta, hogy ideális esetben Moszkvában. Én azt válaszoltam: ő (Zelenszkij) nem fog Moszkvában találkozni! Ez irreális, ez nem fog megtörténni!" - szögezte le az amerikai elnök.

Trump arra szólított fel mindenkit, aki azt követeli Zelenszkijtől, hogy utazzon Moszkvába, hogy képzelje magát az ukrajnai elnök helyébe, majd Zelenszkijhez fordulva megkérdezte tőle, hogy elutazna-e Moszkvába. "Nehéz kérdés, sok ott most az ukrán drón a légtérben, veszélyes lenne"- válaszolta Zelenszkij, amivel nevetést váltott ki az újságírókból.





“It’s difficult. There are a lot of Ukrainian drones there.”



Trump agreed, saying:



“That is right. It is hard to go to Moscow.” When Trump asked Zelensky if he would agree to go to Moscow for talks with Putin, Zelensky replied:“It’s difficult. There are a lot of Ukrainian drones there.”Trump agreed, saying:“That is right. It is hard to go to Moscow.” pic.twitter.com/Uvpn5RYebN July 8, 2026

Az amerikai elnök hozzátette: meggyőződése, hogy Zelenszkij és Putyin más helyszínen hamarosan leül egymással tárgyalni.

Trump kijelentette, hogy szeretne ellátogatni Ukrajnába, ehhez azonban el kell jönnie a megfelelő időnek. Megjegyezte egyúttal, hogy jobban örülne annak, ha előbb véget érne a háború.

(MTI nyomán)