Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. július 8. 09:28 ::

Súlyosabb büntetést kaptak egy internetes pedofilhálózat tagjai a fellebbviteli eljárásban

Ügyészi fellebbezés alapján súlyosították egy internetes pedofilhálózat elkövetőinek ítéletét a fellebbviteli eljárásban - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Budapesti IV. és XV. kerületi Ügyészség még 2023 tavaszán emelt vádat hat férfi ellen több rendbeli gyermekpornográfia bűntette, illetve négyük esetében folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt is.

Az egyik vádlott 2018 tavaszán létrehozott és 2021 tavaszáig üzemeltetett a lakhelyéről egy angol nyelvű, pedofil tartalmak megosztására szolgáló chatoldalt, továbbá 2019 tavaszától létrehozott és üzemeltetett egy erőszakos jellegű, gyermekpornográf tartalmak megosztására szolgáló nemzetközi internetes pedofilfórumot is.

A pedofilhálózatot irányító vádlott döntött azokról, akik tagként hozzáférést és letöltési lehetőséget kaptak a két internetes felületen, emellett rendszeresen tett közé 18. életévét be nem töltött személyekről a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló, a nemi vágy felkeltését célzó felvételeket.

A vádlottak internetes kapcsolattartásaik során egymás között gyermekpornográf felvételeket, illetve gyermekekkel végzett szexuális cselekményeik során rögzített felvételeket és tapasztalataikat osztották meg.

A közlemény szerint a két internetes felülethez hozzáférés feltétele volt, hogy erőszakos, fizikailag és szexuálisan bántalmazott gyermekekről osszanak meg birtokukban lévő felvételeket.

A vádlottak közül többen, akik 12. életévüket be nem töltött hozzátartozóik, ismerőseik sérelmére követtek el szexuális erőszakot, az ezekről készült felvételeiket szintén megosztották ezeken az oldalakon, míg többen több tízezer gyermekpornográf felvételt tároltak a számítógépükön, illetve a mobiltelefonjaikon - tették hozzá.

A Fővárosi Törvényszék 2025. szeptember 11-én kihirdetett elsőfokú ítéletében valamennyi vádlottat bűnösnek mondta ki több rendbeli gyermekpornográfia bűntettében, közölük négy vádlottat további szexuális erőszak bűntettében is. A vádlottakat 4 és 14 év közötti szabadságvesztésre ítélték, emellett valamennyi vádlottat végleges hatállyal eltiltották bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végeznék, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban állnának.

A Fővárosi Törvényszék a pedofilhálózatot irányító vádlottat további 6 rendbeli, bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfia bűntettének vádja alól felmentette.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott esetén a cselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének megállapítása és a büntetés súlyosítása érdekében, míg a részben felmentett vádlott esetén további bűnösségének megállapításáért jelentett be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához előterjesztett másodfokokú átiratával valamennyi vádlott esetében indítványozta a bűnszervezeti elkövetés és a részben felmentett vádlott esetében további bűnösség megállapítását, az első fokon kiszabott szabadságvesztési időtartamok emelését és súlyosabb végrehajtási fokozat megállapítását.

A Fővárosi Ítélőtábla július 7-én kihirdetett ítéletével a részfelmentésekkel érintett vádlott bűnösségét további nyolcrendbeli gyermekpornográfia bűntettében is megállapította és halmazati büntetését 12 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre súlyosította. Tekintve, hogy megnyílt a harmadfokú eljárás lehetősége, annak befejezéséig a másodfokú bíróság ügyészi indítvány alapján elrendelte e vádlott letartóztatását. A vádképviseletet ellátó ügyész fellebbezést jelentett be a büntetés súlyosítása, így hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében.

A másodfokú ítélettel a további vádlottak szabadságvesztését 15 évre, 12 év 6 hónapra, 14 év 6 hónapra, illetve 5 évre súlyosította a Fővárosi Ítélőtábla, továbbá valamennyi vádlott esetében megállapította a bűnszervezetben történt elkövetést, így valamennyiüket kizárta a feltételes szabadságra bocsátásból.

A vádlottak esetében - egyiküket kivéve, akire vonatkozóan megnyílt a harmadfokú eljárás lehetősége - az ítélet jogerő emelkedett - áll a közleményben.