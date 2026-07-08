Mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben, válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra - jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.
Az iráni állami televízió közlése szerint a Forradalmi Gárda drón- és rakétacsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti bázisai ellen, illetve lelőtt egy MQ-9-es amerikai drónt.
Kuvaitban és Bahreinben megszólaltak a légvédelmi szirénák. A kuvaiti hadsereg azt közölte, hogy légvédelme ellenséges rakéta- és dróntámadás alatt áll.
(MTI)