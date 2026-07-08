Háború :: 2026. július 8. 07:40 ::

85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahreinben

Mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben, válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra - jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.

Az iráni állami televízió közlése szerint a Forradalmi Gárda drón- és rakétacsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti bázisai ellen, illetve lelőtt egy MQ-9-es amerikai drónt.

Kuvaitban és Bahreinben megszólaltak a légvédelmi szirénák. A kuvaiti hadsereg azt közölte, hogy légvédelme ellenséges rakéta- és dróntámadás alatt áll.

(MTI)