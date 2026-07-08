Friss hírek :: 2026. július 8. 15:52 ::

Mi Hazánk: teljes védelmet a készpénzhasználatnak!

A készpénzhasználat teljes védelmét sürgette szerdai közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinetjének elnöke.

Fiszter Zsuzsanna azzal érvel: egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók, a nap folyamán például az OTP rendszere akadozott egy belső rendszerükben keletkezett probléma miatt egy ideig.

A politikus szerint ez az eset is azt bizonyítja, hogy az elektronikus fizetési rendszer bármikor meghibásodhat, ezért nem lehet kizárólag erre alapozni.

A készpénz védelme egyenlő pénzügyi szuverenitásunk védelmével, amit nem szabad feladni "a globalista nyomás ellenére sem". Nem véletlen, hogy a Mi Hazánk harcolta ki a készpénz alkotmányos védelmét - írja, azt hangsúlyozva, nem szabad hagyni az elektronikus pénz és az elektronikus fizetés kizárólagossá válását.

A politikus arra szólítja fel a kormányt, hogy a lehető legszélesebb körben védje meg a készpénzhasználatot.

(MTI)