Külföld :: 2026. július 8. 18:22 ::

16 éves fiú követett el autós gázolást egy bajorországi középiskolában

Két fiatal lány súlyos, több további fiatal pedig pedig könnyebb sérüléseket szenvedett egy autós gázolásban, amelyet egy tinédzser követett el szerdán Németországban, a Münchentől délnyugatra fekvő 12 ezer lakosú kisváros, Schongau gimnáziuma területén - közölte a német rendőrség szóvivője.

A szóvivő elmondta, hogy a gázolás feltételezett elkövetőjét, egy 16 éves fiút őrizetbe vették, a két súlyosan megsérült diáklányt pedig kórházba szállították. Hozzátette, egyelőre nincsenek pontos információk arról hogy az elkövető vagy az áldozatok is a Welfen Gymnasium tanulói voltak-e, ahol az incidens történt. A középiskolában mintegy 800 diák tanul, de a szomszédságában több más oktatási intézmény is található.

A rendőrség közölte, hogy a történtek feltárására nagyszabású akciót indítottak, és a környéken élő lakosságot arra kérték, hogy kerüljék el a középiskola környéket.

(MTI)