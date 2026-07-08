Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 8. 21:10 ::

Jogerősen 11-ről 13 év fegyházbüntetésre súlyosította a bíróság a szeretőjét felgyújtó férfi büntetését

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt az első fokon kiszabott 11 év fegyházbüntetést 13 évre súlyosította a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla szerdán annak a férfinak a büntetését, aki felgyújtotta a barátnőjét - tájékoztatta a táblabíróság sajtótitkára az MTI-t.

Fórizs Ildikó ismertetése szerint a várandós nő sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletét "egyenes szándékkal megvalósító, többszörösen büntetett, megbánást nem tanúsító vádlottal szemben" indokolt volt a büntetés súlyosítása. Az ítélet jogerős.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett Balmazújvárosban, egymáshoz közeli ingatlanban lakott. A nő házasságban élt, ennek ellenére 2022 nyarán kapcsolatot létesített a vádlottal. Erről a sértett férje is tudott, többször kérte a nőt, hogy szakítson a férfival, vagy váljanak el.

A sértett 2022. október 11-én délután elment a vádlott házába, ahol a férfi kérlelte őt, hogy hagyja el a férjét, és közösen kezdjenek új életet.

A nő ezt folyamatosan elutasította, ezért a vádlott dühös lett, és amikor az asszonyt később meglátta az utcán, odarohant hozzá, a torkánál megragadva berángatta a saját házába, közben megfenyegette, hogy amennyiben nem őt választja, fel fogja gyújtani. A vádlott ezután magához vett egy nagyméretű kést, és a sértett nyakához szegezve többször elmondta, hogy megöli.

Röviddel ezután egy műanyag flakonból bort öntött a nő fejére és ruhájára, majd a rendkívül indulatossá vált férfi magához vett egy 5 literes műanyag kannát, és a benne lévő motorbenzint a sértett arcára, mellkasára és bal oldalára locsolta, és egy öngyújtóval az asszony mellkasán a ruhát meggyújtotta.

A ruha azonnal lángra kapott, megégett a sértett arca, keze és mellkasa, testfelületének 25 százalékán égett meg, sérülései pedig maradandó fogyatékossággal gyógyultak.

A sértett a házból kiszaladt az udvarra, és saját kezeivel próbálta a tüzet eloltani, majd a felső ruházatát magáról letépte, azokat az udvaron eldobta, az égési sérüléseit a pinceajtó mellett lévő esővízgyűjtő hordóban igyekezett lehűteni. A vízzel történő oltás a sérülések súlyosságát, kiterjedését mérsékelhette, "oltás nélkül halálos eredmény kialakulásának lehetősége is fennállt" - állapította meg a bíróság.