Háború :: 2026. július 8. 11:36 ::

Trump: vége az Iránnal kötött megállapodásnak, időpocsékolás velük foglalkozni, szemetek

Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás "véget ért" - jelentette be szerdán Ankarában a NATO-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök.

"Ami engem illet, szerintem ennek vége. Időpocsékolás velük foglalkozni" - mondta Trump. "Szemetek. Beteg emberek. Beteg emberek vezetik őket" - tette hozzá az amerikai elnök.

Here's the moment US President Donald Trump called Iranians “scum” and “sick people” as he addressed the NATO summit in Ankara. pic.twitter.com/tasyyTEKGa July 8, 2026





🇺🇸🇮🇷 U.S President Trump announced that the CEASEFIRE WITH IRAN IS OVER.



"To me, I think it's over. I don't want to deal with them...They’re scum. They’re sick people.” BREAKING:🇺🇸🇮🇷 U.S President Trump announced that the CEASEFIRE WITH IRAN IS OVER."To me, I think it's over. I don't want to deal with them...They’re scum. They’re sick people.” pic.twitter.com/qvDXZY60fc July 8, 2026

Az ideiglenes megállapodás 60 napos tűzszünetet írt elő a végleges békemegállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. A múlt héten közvetítéssel folytatott katari tárgyalások azonban eredménytelenül végződtek, és az amerikai hadsereg kedden új támadási hullámot indított Irán ellen.

Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt a július 22-én kiadott engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést, miután három tartályhajót is találat ért a Hormuzi-szorosban.

(MTI nyomán)