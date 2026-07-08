Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás "véget ért" - jelentette be szerdán Ankarában a NATO-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök.
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"Ami engem illet, szerintem ennek vége. Időpocsékolás velük foglalkozni" - mondta Trump. "Szemetek. Beteg emberek. Beteg emberek vezetik őket" - tette hozzá az amerikai elnök.
Az ideiglenes megállapodás 60 napos tűzszünetet írt elő a végleges békemegállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. A múlt héten közvetítéssel folytatott katari tárgyalások azonban eredménytelenül végződtek, és az amerikai hadsereg kedden új támadási hullámot indított Irán ellen.
Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt a július 22-én kiadott engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést, miután három tartályhajót is találat ért a Hormuzi-szorosban.
(MTI nyomán)