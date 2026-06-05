Anyaország :: 2026. június 5. 12:02 ::

Átvette beosztását az új vezérkari főnök

Átvette a Honvéd Vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken, az Országházban.

Az ünnepségen ismertették a köztársasági elnök határozatait, amelyek szerint Sulyok Tamás Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter javaslatára május 31-i hatállyal felmentette Böröndi Gábor vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökét, és június 1-jei hatállyal kinevezte Sándor Zsoltot, akit vezérezredessé léptetett elő.

Az Országház kupolacsarnokában a Honvéd Vezérkar csapatzászlaját Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter adta át a beosztást átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd Vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette.

Beszédében Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: az ünnepségen a magyar jogállamiság és honvédelem folytonossága jelenik meg. Emlékeztetett rá: a csapatzászló átadás-átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb és legnemesebb szertartása, generációk adták egymásnak a jelképet.

A zászló nem egyszerűen egy tárgy: a hűség jelképe, a szolgálaté, az esküé. Azoké a katonáké, akik életület tették fel Magyarország szabadságára és biztonságára. Ez a hagyomány minden katonát megillet, akárhol parancsnok, és főleg akkor, ha Magyarország elsőszámú katonája - fogalmazott.

Emlékeztetett rá: az előző kormány 2023-ban megtörte ezt a történelmi és magasztos hagyományt és elvette Böröndi Gábortól a méltó átvétel lehetőségét, tőle pedig, mint leköszönő vezérkarfőnöktől, a csapatzászló méltó átadását. Ma helyretettük ezt, hogy a folytonosság ne törjön meg - jelentette ki.

Kiemelte: vannak pillanatok, amiket a történelem visszakövetel magának, ilyen ez a nap is, amikor helyreállítják a folytonosságot, és megadják a tiszteletet azoknak, akiket ez megillet, hogy a Magyar Honvédség "ismét önmaga lehessen, erős, büszke, egységes és tisztelt haderő".

Ruszin-Szendi Rumulusz megköszönte Böröndi Gábor szolgálatát, hogy felelősséggel vezette a Magyar Honvédséget. Megjegyezte: tudja, mennyit harcolt a honvédség tisztességéért, becsületéért, a katonákét és további sok siket kívánt a távozó vezérkarfőnöknek további munkájához Magyarország szolgálatában.

Hozzátette: Sándor Zsolt nemcsak tisztséget vesz át, hanem történelmi felelősséget is. Mint mondta, olyan korszakban élünk, amikor a világ egyre bizonytalanabbá válik a háborúk, fegyveres konfliktusok, geopolitikai feszültségek és új biztonsági kihívások miatt, ez pedig formálja Magyarország és Európa jövőjét.

Miközben forrong a világ, a szövetségeseinknél, a NATO-ban és az Európai Unióban ismét előtérbe kerül a honvédelem jelentősége. A jelenlegi konfliktusok világossá tették, a béke nem magától értetődő, a biztonságot meg kell védeni, a szabadságot meg kell őrizni, és ehhez ütőképes, felkészült haderőre van szükség - mondta.

Kiemelte: Magyarország büszke tagja a NATO-nak és az EU-nak. Szövetségesi rendszerben gondolkodunk, közös felelősségben hiszünk és köteleségünk, hogy megbecsült, hiteles és erős partnerei legyünk szövetségeseinknek - mondta, hozzátéve, hogy ehhez nem elegendő a haditechnika, mert a legerősebb fegyver a katona.

Sándor Zsolt személyében olyan katonát köszönthetünk ma, aki egész életét ennek a szolgálatnak vetette alá - mondta. Hangsúlyozta: Sándor Zsolt több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselete Magyarországot nemzetközi és NATO-feladatokban, és minden beosztásában bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. Nem kívülről szemléli a honvédséget: együtt él az állománnyal, ismeri a szolgálat nehézségeit, a családok terheit, a katonai eskü súlyát és a döntések felelőségét - méltatta az új vezérkarfőnököt a miniszter.

"Kevés olyan ember van a katonai pályán, akiről az ember teljes bizonyossággal tudja, hogy ha jön a legnehezebb helyzet, akkor is ott van. Ezt mindig tudtam rólad. Szolgáltunk együtt, harcoltunk együtt a katonákért, a honvédségért és Magyarországért és mindig azt láttam, a rendfokozat mögött mindig megmaradt az ember, a bajtárs" - jelentette ki.

A miniszter közölte: Sándor Zsolttól azt várja, hogy állítsa helyre az állomány hitét és megbecsülését, erősítse meg a bajtársi közösséget, teremtse meg azt a honvédséget, ahol a katonák érzik, hogy számítanak, megbecsülik őket, van jövőjük, jövőképük.

Hangsúlyozta: a Magyar Honvédségnek stabilitásra, kiszámíthatóságra és egységre van szüksége, valamint a minisztérium és a Magyar Honvédség közötti természetes szövetségre, ami minden sikeres haderő alapja.

Olyan haderőt kell építeni, amit tisztel a magyar társadalom, amit elismernek a szövetségesei, és amely képes garantálni Magyarország biztonságát bármilyen kihívással szemben - fogalmazott.

Ruszin-Szendi Romulusz arról is beszélt, hogy amikor Sándor Zsolt meglengette a csapatzászlót, abban benne volt a múlt tisztelete, a jelen felelőssége és a jövő reménye.

(MTI)