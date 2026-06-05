Anyaország, Videók :: 2026. június 5. 21:38 ::

További önkorlátozásokat is támogatna a Mi Hazánk, de a hivatali alkalmazottak és a polgármesterek fizetéscsökkentését nem

Az országgyűlési képviselők, illetve frakciók juttatásainak csökkentését támogatja a Mi Hazánk, sőt további önkorlátozást kezdeményezett a párt, nem támogatja viszont a Tisza tervezett luxizását – jelentette be Novák Előd, aki egy évi jövedelmét ajánlotta fel társadalmi célokra. A Mi Hazánk vezérszónoka korábban elérte, hogy véget vessenek a politikusi álláshalmozásnak, és azt is megakadályozta az utolsó pillanatban, hogy ingyen parkolhassanak a képviselők szerte az országban. Novák Előd néhány kulisszatitkot is elárult a képviselői juttatásokról, illetve pártok finanszírozásáról.