Anyaország :: 2026. június 8. 10:30 ::

Ötcsillagos hotelekben szállt meg Nagy Márton, az egyik útja 35 millióba került az adófizetőknek

Nagy Márton volt gazdasági miniszter több alkalommal is ötcsillagos hotelekben szállt meg külföldi útjain, alkalmanként több százezres, sőt milliós napi áron.

Nagy korábbi tárcája, a Nemzetgazdasági Minisztérium évekig nem árulta el, hogy a hivatalos utakon hol lakott a miniszter, és mennyibe kerültek a szállások. Most közadatigénylésre adták ki az RTL Híradónak a részleteket.

A RTL szerint Nagy 2023 szeptemberében egynapos látogatásra utazott Párizsba. 713 ezer forintért foglaltak neki szobát, pedig nem is aludt a szállodában. Magángéppel utazott, 14 millió forintért, az egynapos út így közel 15 millióba került.

Egy másik úton a párizsi Four Seasonsben szállt meg, majd onnan a davosi Világgazdasági Fórumra ment, ahol szintén egy ötcsillagos luxushotelben foglaltak neki lakosztályt. Négy napra a szállás összesen 5,1 millióba, a magánrepülő további 30 millióba került.

Tavaly Koppenhágában töltött négy napot a politikus, amiért 3,8 milliós összeget számoltak el a minisztériumban.

A lista alapján Nagy további ötcsillagos szálláshelyeken is lakott Bécsben, Antwerpenben, Genfben és Brüsszelben.

(24)