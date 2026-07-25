Anyaország :: 2026. július 25. 23:59 ::

GVH: a piacelsőségi állítások a magas kockázatú reklámállítások közé tartoznak

A piacelsőségi állítások a magas kockázatú reklámállítások közé tartoznak, mivel alkalmasak arra, hogy a versenytársakhoz viszonyított kiemelkedő piaci pozíciót sugalljanak a fogyasztók számára, a megtévesztő szlogenek kiszűrését Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Gondolja Végig Higgadtan kiadványában is segíti, és iránymutatást ad a vállalkozásoknak a jogkövetésre - közölte a hatóság az MTI-vel.

Közleményben a GVH kifejtette, akkor lehet piacelsőségi állításról beszélni, ha a vállalkozás olyan reklámüzeneteket alkalmaz, amelyekkel saját elsőségét, kiemelkedő piaci pozícióját, népszerűségét hangsúlyozza, egyebek közt ilyennek minősülnek azok a szlogenek, amelyeken keresztül egyedi piaci teljesítményt közölnek a cégek, kiemelve magukat a versenytársiak közül.

Példaként említik, hogy ide tartozhat a "legnépszerűbb szolgáltatás", a "garantáltan a legalacsonyabb ár az egész interneten", a "Magyarország legnagyobb raktárkészlete", az "először Magyarországon kizárólag nálunk kapható" állítás.

A GVH felhívta a figyelmet arra, hogy a piacelsőségi állítások alkalmazása körültekintést igényel a vállalkozásoknál, hiszen alkalmasak a fogyasztók döntéseinek befolyásolására, hibás használatuk a megtévesztésre, ezáltal pedig a GVH eljárását vonhatják maguk után.

Hangsúlyozták, fontos megkülönböztetni a szubjektív és objektív kijelentéseket. A szubjektív állítások értékítéletet, benyomást fejeznek ki, ezt a fogyasztók sem konkrét tényállításként, hanem reklámüzenetként értelmezik, például "fantasztikus élmény", "nagyszerű választás". Ezzel szemben az objektív állítások mérhető, ellenőrizhető tulajdonságra vagy piaci teljesítményre utalnak. Ezek a fogyasztók számára azt sugallhatják, hogy az állítás tényszerű adatokon alapul, alkalmazásuk különös körültekintést igényel.

Hozzátették, egy vállalkozás akkor alkalmazhat objektív piacelsőségi állítást jogszerűen, ha annak valóságtartalmát bizonyítani tudja. Ezt három alapvető szempont - egyértelműség, időszerűség, bizonyítottság - mentén érdemes megvizsgálnia.

Az állítás objektív vagy szubjektív mivoltának megítélése nem mindig "fekete-fehér". A határ sok esetben elmosódik, ilyenkor pedig könnyen a vizuális, és szövegkörnyezeten múlhat, hogy a fogyasztó a reklámot összhatásában miként értelmezi - írták a közleményben.

Kitértek arra is, hogy nem minősül piacelsőségi állításnak olyan nyilvánvalóan túlzó, vagy képszerű állítás, amelyet a fogyasztó sem fog szó szerint érteni, például "örök fényű izzó", "ellenállhatatlan íz, amitől mindenki elolvad" szlogeneket.

A közleményben arról is írtak, hogy a fogyasztók számára kihívást jelenthet megítélni a piacelsőségi állítások hitelességét, hiszen a legtöbb esetben nem rendelkeznek kellő háttérinformációkkal. Ettől függetlenül vannak olyan elővigyázatossági lépések, amelyekkel megelőzhető a megtévesztés.

A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy reklámszlogenek helyett célszerű saját tapasztalatra, korábbi fogyasztók értékeléseire támaszkodni.

A piacelsőségi állítások témakörével kapcsolatban a GVH honlapján a Gondolja Végig Higgadtan menüpont alatt lehet további információt szerezni - közölte a Gazdasági Versenyhivatal.