Friss hírek :: 2026. július 25. 23:37 ::

Helyére került a Déli Körvasút új acél hídszerkezete a Soroksári út felett

Helyére került a Déli Körvasút új, 2500 tonnás acél hídszerkezete a Soroksári út felett - közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

A tárcavezető, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta, a beruházás óriási előrelépés a magyar és benne a budapesti vasúti közlekedésben. Hozzátette: számos kritika joggal vethető fel a kivitelező és a közbeszerzési eljárás, annak árszintje kapcsán, de most egy valóban értelmes és hasznos beruházás épül.

Bejegyzésében emlékeztetett arra, hét éve már, hogy a "legjobb vasútfejlesztő- és tervező kollégákkal" közösen kitalálták a Déli Körvasút koncepcióját.

Ismertette: ennek a legfontosabb eleme az új Közvágóhíd állomás, ahol át lehet szállni a Budapestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról a HÉV-ekre, a villamosokra, a buszokra. Gyakorlatilag közlekedési és városszerkezeti értelemben ez lesz Budapest belvárosának új déli kapuja - írta.

Vitézy Dávid kitért arra is, hogy a következő hídszerkezet jövő nyáron kerül a mostani mellé, így adódik majd össze a négyvágányos, két középperonos új állomás.

(MTI)