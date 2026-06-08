Anyaország :: 2026. június 8. 15:20 ::

Dúró Dóra: A szívhang értelme: élet(ek)

Egy történet, amely megmutatja, hogy valójában mi az értelme a szívhangnak: itt egy család példája, akik ennek hatására mondtak igent a gyermekükre, és ahogy az édesanya fogalmaz: "Az én kisfiam életét sajnos nem én (hiába mi döntöttünk így), hanem a rendelet mentette meg. A rendelet nyomására változott meg bennünk a döntés."

Mi lehet ennél fontosabb, mint hogy életet mentsünk?

Itt él most velünk egy kis ember, akit szeretnek, aki megérkezett a családjába, akiben minden nap örömét lelhetik a szülei és a szerettei. Az édesanya, B. N. azt is elmondta, hogy a kisfiának is el fogja mesélni a történetet, ha nagyobb lesz.

Köszönöm annak az orvosnak, aki betartotta a jogszabályt, s bekapcsolta a szívhangot. Ezzel esküjéhez hű volt, és életet mentett.

Köszönöm az édesanyának és az édesapának, hogy nem élték meg presztízsveszteségként, hogy megváltoztatták a döntésüket.

Köszönöm nekik a bátorságot, hogy megoszthatom a történetüket; ezzel erőt adnak számos más családnak, akik hasonló helyzetben vannak. Becsülöm őket.

(A biztonság kedvéért leírom: a történetet személyes kapcsolatokon keresztül, több oldalról ellenőriztük, és tényleg valós. A képen pedig az a gyermek látható, aki így esélyt kapott az életre.)

Alább a történet: