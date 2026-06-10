Anyaország :: 2026. június 10. 09:26 ::

Havasi Bertalan már zaklatások miatt öngyilkosságot elkövető fideszesekről regél

Az elmúlt alig két hétben a Védvonalnak több mint hatvan bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-vel.

Havasi Bertalan közleményében azt írta, hogy az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól, míg a másik nagy érintetti körbe a kormányzati, közigazgatási szektorban "megkezdett tisztogatások áldozatai" tartoznak. Az egyetemi világból - oktatóktól és hallgatóktól - is érkeznek politikai diszkriminációra vonatkozó bejelentések, de szintén nagyobb számú esetkör a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye - írta.

Hozzátette, politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptak információkat, "két esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt" korábbi segítőik öngyilkosságot követtek el, ezen ügyeket a hatóságok vizsgálják.

A kommunikációs igazgató jelezte, a Védvonal szervezeti kialakítása megtörtént, elkészült a jogi segítségnyújtáshoz szükséges munka bázisa, és a Védvonal személyesen is elérhető Budapesten, a Polgárok Házában.

A Fidesz által létrehozott országos jogsegélyszolgálatot Czunyiné Bertalan Judit irányítja. A Védvonal megalakítását Orbán Viktor, a Fidesz elnöke egy májusi Facebook-bejegyzésében azzal indokolta, hogy "árad a gyűlölet és az erőszak".