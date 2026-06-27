Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 27. 16:46 ::

Karácsony fellélegezhet - mert persze eddig nagyon sok oka volt rettegni

Megszüntette a Karácsony Gergely főpolgármester ellen a tavalyi Pride miatt egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével indult büntetőeljárást a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB).

Karácsony Gergely szombaton délután Facebook-oldalán közölte, hogy levelet kapott a PKKB-tól, mely szerint a bíróság június 17-én tárgyaláson kívül meghozott végzéssel szüntette meg az eljárást.

A vádat a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség emelte január 28-án azért, mert Karácsony Gergely 2025. június 16-án a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Budapest területén Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez 2025. június 28-ára.

A végzés ellen a Fővárosi Törvényszékhez lehet fellebbezni - áll a bírósági döntés első oldalán, amely a főpolgármester Facebook-oldalán olvasható.

A Fővárosi Főügyészség június 4-én közölte, hogy a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség, az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel, az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben. Bár a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt, de a vádirat benyújtását követően, áprilisban az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, a nemzeti bíróság pedig köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét.

(MTI)