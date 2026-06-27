Anyaország :: 2026. június 27. 16:08 ::

Gajdos László: hosszan tartó hőhullámokról fog szólni a nyár

A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Nino jelenség hatására idén nyáron rendkívüli, hosszan tartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk - írta szombaton Facebook-oldalán az élő környezetért felelős miniszter.

Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti.

A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nemcsak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja.

"A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú" - közölte a miniszter.

Gajdos László szerint a helyzet nemcsak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával vagy akár egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatok számára mindannyian tehetünk környezetünk védelméért.

Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet.

Gajdos László megköszönte a megfeszített munkáját a vízügy, a katasztrófavédelem, az egészségügy és minden olyan szakterület munkatársainak, akik ezekben a nehéz napokban is helytállnak a terepen.

(MTI)