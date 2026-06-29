Anyaország :: 2026. június 29. 07:57 ::

Huszonhét határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Huszonhét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton 7, vasárnap 19 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt fogtak el, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 46 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - június 15-től 21-ig - a feltartóztatottak száma 32 volt.