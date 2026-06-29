Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. június 29. 07:14 ::

Nem büdös Izraelnek a pénz, a csatlós Katarral és Szaúd-Arábiával is fegyverekkel üzletel

Izraeli hadiipari vállalatok fejlett légvédelmi rendszereket és katonai repülőgép-alkatrészeket adtak el Katarnak és Szaúd-Arábiának, noha Izraelnek egyik országgal sincs hivatalos diplomáciai kapcsolata - jelentette vasárnap a Haárec című újság hírportálja.

Dokumentumok és fényképek szerint az Elbit Systems és az Israel Aerospace Industries (IAI) több száz millió sékel értékben értékesített rakétavédelmi rendszereket, valamint a két ország korszerű F-15-ös vadászgépeihez készült alkatrészeket.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Katargate-ügy kirobbanásakor Katart "összetett országnak" nevezte, ugyanakkor korábban támogatta, hogy "terrorizmust támogató" államnak minősítsék, és utasítást adott a Hamász vezetőinek megtámadására Dohában.

A Katarral fenntartott titkos kapcsolatok mélységét jól jelzi az oda irányuló izraeli hadiipari export. Az Elbit légvédelmi rendszereit például Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír repülőgépére is felszerelték.

A nyilvánosan hozzáférhető fényképek elemzése szerint a katari uralkodó család 11 repülőgépéből hármat - két Boeing 747-est és egy Airbus A340-est - szereltek fel 2020 és 2022 között az Elbit C-MUSIC (Sky Shield) rendszerével.

A repülőgép törzsének hátsó alsó részére szerelt berendezés érzékeli a hőkövető föld-levegő rakéták indítását, majd infravörös sugárral megzavarja célra vezetésüket. A rendszer különösen hatékony a vállról indítható rakéták ellen.

Izraelnek sem Katarral, sem Szaúd-Arábiával nincs hivatalos diplomáciai kapcsolata. A Calcalist tavaly augusztusban arról számolt be, hogy egy volt Moszad-vezető és Joáv Mordeháj nyugalmazott tábornok a Rafael és az Elbit képviseletében tárgyalt Katarral, és több száz ezer dolláros közvetítői jutalékot kaptak a katari uralkodói család repülőgépeire telepített védelmi rendszerek értékesítéséért. Mindketten gyanúsítottak a Katar és Netanjahu hivatala közötti kapcsolatokat vizsgáló nyomozásban.

Az IAI repülési részlege szintén több szerződést kötött. Hivatalos dokumentumok és fényképek azt is bizonyítják, hogy Szaúd-Arábia is közvetett vásárlója az izraeli hadiipari vállalatok termékeinek.

(MTI)