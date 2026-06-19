Anyaország :: 2026. június 19. 16:43 ::

Kampányzseni Balázs úgy mondott le az MCC kuratóriumának éléről, mintha sikeresen dolgozott volna a jövőjéért

Lemondott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes politikus a Facebook-oldalán közzétett indoklásban azt írta, hogy az Országgyűlés által elfogadott, illetve előkészítés alatt álló jogszabály-módosítások alapjaiban érintik az MCC és más alapítványok működését. A kuratórium már meg is választotta utódját, az elnöki feladatokat a jövőben Madarász László látja el.



Fotó: Szajki Bálint / 24

A távozó kuratóriumi elnök – egyben a kudarcos Fidesz-kampány vezetője – szerint az új szabályozás jelentős változásokat hoz az alapítvány életében, amelyekkel nem ért egyet. „A módosításokkal nem értek egyet, azokat a parlamentben is elleneztem és ellenezni is fogom” – fogalmazott. Meglátása szerint az új kormányzat intézkedéseit nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezérli. Orbán dicsérte az MCC elmúlt éveinek eredményeit is. Szerinte az intézmény az elmúlt hat év során egy magánalapítványból nemzetközileg is ismert magyar nemzeti intézménnyé vált, amely több mint 30 helyszínen, több mint 8000 fiatal számára biztosítanak ingyenes tehetséggondozási lehetőséget a Kárpát-medencében.

Mint hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban az alapítvány vezetésével közösen azon dolgoztak, hogy megvédjék az intézményt a várható változásoktól. Azt írta, hogy sikerült olyan garanciákat elérni, amelyek szerint az MCC nem szüntethető meg és nem államosítható. A készülő törvénymódosítás is rögzíti, hogy az MCC nem szüntethető meg és nem államosítható. A következő időszak legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy olyan megállapodás szülessen, amely biztosítja az alapítvány hosszú távú működését és a tehetséggondozási programok fennmaradását. Ebben a legjobban úgy tud segíteni, ha lemond a kuratóriumi elnöki tisztségről, és megfogalmazása szerint a kormányzati szándékkal szembeni alapvető egyet nem értésével nem terheli a tárgyalásokat.

Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt időszakban többen szembefordultak Orbán Balázzsal: „Magyar Péter kegyétől függ az MCC jövője, ezt mindannyian tudjuk, és te nem tettél az elmúlt két hónapban semmit azért, hogy a több ezer diák és a több száz kollégád biztonságérzetén bármit is javíts” – fakadt ki Orbán Balázs miatt a napokban az MCC Press ügyvezetője, Novák Tamás. Mint ismert, a Tisza-kormány nyáron megszünteti a nem felsőoktatási intézményeket fenntartó kekvákat, köztük az MCC-s alapítványt is. A javaslat értelmében az MCC tovább működhet az állami vagyon nélkül, ha az eredeti alapító jelzi szándékát a folytatásra. Novák szerint az MCC-s diákok nem azért sikeresek, mert Orbán Balázs a rendszer része volt, hanem annak ellenére.

(Magyar Hang)