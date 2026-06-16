Anyaország, Videók :: 2026. június 16. 12:20 ::

"A világ leggyávább magyarja" - Orbán Balázs az MCC Press ügyvezetőjétől és Magyar Pétertől is kapta az ívet

Éles hangvételű nyílt levélben támadta Orbán Balázst az MCC Press ügyvezetője. Novák Tamás szerint az egykori politikai igazgató súlyos felelősséget visel az MCC jelenlegi helyzetéért, és azt állítja, hogy a Mathias Corvinus Collegium jövője ma már a Magyar Péter vezette kormányzat döntéseitől függ. A könyvkiadói és intézményi ügyekben is kemény kritikákat megfogalmazó levélben Novák vezetői alkalmatlansággal, felelőtlenséggel és az MCC érdekeinek háttérbe szorításával vádolja Orbán Balázst. Szerinte ezeket rengetegen suttogják már Orbán Balázs háta mögött. /Videóval frissítve./



Fotó: Papajcsik Péter / Index

"Kedves Orbán Balázs! Olvasom a posztodat az MCC évzárója kapcsán, meg hogy magánalapítványként folyna tovább a munka. Hihetetlen, Balázs, hogy továbbra is úgy kommunikálsz, mintha lenne a szavaid mögött bármilyen fundamentum! Magyar Péter kegyétől függ az MCC jövője, ezt mindannyian tudjuk, és te nem tettél az elmúlt két hónapban semmit azért, hogy a több ezer diák és a több száz kollégád biztonságérzetén bármit is javíts" – így kezdte nyílt levelét az MCC Press ügyvezetője, Novák Tamás.

Majd Orbán Viktor volt politikai igazgatójának munkáját úgy minősítette, hogy hol a szuverenitásról bullshittel, hol a diákok sikerében fürdik, "akiknek szívből gratulálok, de tegyük hozzá, hogy ők nem azért sikeres MCC-sek, mert te a rendszer része voltál, hanem annak ellenére". Novák Tamás korábban is leírta, hogy a Fidesz megérdemelt bukása szerinte nem Orbán Balázs felelőssége, viszont az MCC bukása egyértelműen igen: "te voltál a legfelsőbb akaratképző, úgyhogy válaszokkal tartozol a kollégáidnak, a diákoknak, és köznek is!" Az MCC Press ügyvezetője ezt követően úgy fogalmazott Orbán Balázshoz, hogy

már amikor olvastam a közös kiállást az MCC mellett, akkor se tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek. Április 13. óta tudnia kellett minden realista lényeglátó embernek, hogy nincs olyan, hogy valaki hozzád is lojális és az MCC-hez is. Attól a pillanattól te nem a motor, hanem a lék voltál azon a hajón, ami átvihette volna az MCC-t egy értelmezhető jövőbe. Azt hitted, ha tolod magad előtt a diákokat és a tanárokat, akkor nem kell semmit mondanod a saját felelősségedről?

Novák Tamás szerint, hogy ha Orbán Balázsnak lett volna vezetői kvalitása és felelősségérzete, már a választás éjszakáján végigfuttattad volna az egész kérdést egy háromlépcsős logikai láncon:

Van olyan erős az MCC jogi talapzata, hogy harcba lehet indulni érte?

Ha nincs olyan erős, tudok/akarok tárgyalni a kormánnyal, hogy kihozzam a helyzetből a diákok és munkavállalók számára a maximumot?

Ha nem tudok/akarok tárgyalni, akkor lemondok.

Majd példaként hozta fel, hogy Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME kuratóriumának volt elnöke megértette az idők szavát: "a kuratórium visszaadta az alapítói jogokat az államnak, majd feloszlatta magát, megadva a lehetőséget arra, hogy az egyetem közege puhára érkezzen. Te nem így tettél, hanem inkább magadat őrizted meg."

Az MCC Press ügyvezetője kiemelte: Négyszemközti beszélgetésekben mindenki Orbán Balázs felelősségéről beszél, de sajnos senki se érzi magában a "kraftot", hogy a maga területén szembesítse vele. "Hadd legyek az első fecske!"

Novák szerint Orbán Balázs a könyvpiacon is romokat hagy maga után: "Romokat hagysz magad után, Balázs! Nagy volt rád a kabát, ezért arroganciával tömted ki, mert szerinted minden csak pénz- és akaratkérdés. Azt hitted, hogy tulajdonolhatod az ország legnagyobb kulturális vállalkozását egy olyan kormány embereként, ami harcban áll az értelmiséggel. Mintha a Mi Hazánk pártalapítványa döntött volna úgy, hogy megveszi a Macesz Bisztrót és az Alterego melegbárt. Hihetetlen, hogy Orbán Viktor nem kérdezte meg tőled, mielőtt rád bízta ezt vagyont, hogy építettél-e már valaha valamit – ha céget nem is, de legalább egy Lego dömpert? Tényleg gurult?"

A régi MCC-seknek meglehet az az élménye, ami a vállalkozóknál általános, a pillanat, amikor a cég éppen a halál völgyén megy keresztül, mert pénz nincs, csak a küldetésbe vetett hit van. Te nem ismerted ezt, a világ pénze a tiéd volt.

Novák végezetül arról írt, hogy Orbán Balázs nyugodt, mert ahogy a politikában, az MCC-ben sincs formális személyes felelőssége, se perelhető aláírása, "hiszen minden el van dugva a kuratórium testületi döntései mögé. Egy lazulós nyár után irány Brüsszel, de legalább ezt a pár méltató sort tegyük a hátizsákodba!"

Zárásként pedig kiemelte, hogy Orbán Viktor vele szeretné megerősíteni a Fidesz EP-frakcióját, "de ha jobban ránézne az MCC-s tevékenységedre, vagy csak az elmúlt két hónapban általad bemutatott céltalan és felelőtlen dead man walkingra, egyértelmű lenne számára, hogy veled az ebolát küldi el nekik, de ahogy az öreg székely juhász mondja abban a bizonyos viccben: »ez tragédia, de nem baj«."

"A világ leggyávább magyarja"

Orbán Balázs mai napirend előtti felszólalásában azt fejtegette: "felemelő módon kezdődött a mai nap, ezért köszönet illet mindenkit. Ez gyorsan elmúlt. Önök megnyerték a választást, de a demokrácia keretei között ez nem azt jelenti, hogy önöknek igazuk van, hanem azt, hogy lehetőséget kaptak a programjuk végrehajtására. 2010-ben a Fidesz–KDNP szintén hatalmas felhatalmazással, 53 százalékkal megnyerte a választásokat, 2012-ben a Fidesz–KDNP 23 százalékon állt, abból lett a 2024-es győzelem. Ami most önökkel történik, az a mézeshetek, de a mézeshetek elmúlnak, utána nehézségek jönnek" – figyelmeztetett a Fidesz képviselője.

Orbán Balázs szerint "lehet gyalázkodni, lehet virtuóz jelzőket használni. Az a kérdés, milyen döntéseket hoznak. A ház előtt lévő egyetlen törvényjavaslat sem volt eddig társadalmi egyeztetésen. Ne nézzük már hülyének egymást!"

A Fidesz képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány épp most döntött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a tanárképzés megszüntetéséről. Orbán Balázs úgy látja, több ezer diák van bizonytalanságban különböző oktatási intézményekben, nem tudják, hogy támogatás vagy politikai leszámolás jön. "Emberséges Magyarországot embertelen eszközökkel nem lehet építeni" – rögzítette Orbán Balázs.

Magyar Péter válasza:

A világ leggyávább magyarja, aki meggyalázta az '56-os hőseinket, vette a bátorságot, hogy június 16-án beszéljen a magyar parlamentben, ezért engedje meg, hogy egy csak neki írt választ küldjek. Ön az, aki tagadja az '56-os szabadságharcosok hősiességét, egy puskalövés nélkül megadná magát, már az óvodában is fehér zászló volt a jele.

A kormányfő ezután az 1956-os mártírok neveit sorolta, a képviselők felállva hallgatták.

(Index nyomán)