Sport, Háború :: 2026. július 7. 18:14 ::

Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a NOB

Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.

A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, ugyanakkor még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza az olimpián.

Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián.

A NOB jelezte, hogy nem szervez rendezvényeket Oroszországba, és nem hív meg orosz kormányzati vagy állami tisztviselőket a rendezvényeire, azonban a sportági szövetségek maguk dönthetnek arról, hogy így tesznek-e.

Az ötkarikás szervezet változatlanul elutasítja az ukrajnai inváziót, egyben szolidaritást vállal Ukrajna olimpiai közösségével, és a jövőben is egy szolidaritási alapon keresztül pénzügyileg, valamint logisztikailag is támogatja az ország sportolóit.

A NOB azt javasolja az olimpián érdekelt sportszövetségeknek, hogy már a 2028-as Los Angeles-i nyári játékok kvalifikációs viadalai előtt szüntessék meg azt a programot, amely által eddig azt ellenőrizték, hogy az orosz sportolók semlegesek-e, azaz például tagjai-e fegyveres erőknek vagy bármilyen formában támogatták-e az Ukrajna elleni háborút. A NOB szerint minden sportoló számára egyenlő hozzáférést kell biztosítani az ötkarikás kvóta megszerzésére.

Az ötkarikás szervezet jelezte azt is közleményében, hogy a mostani döntést a jogi bizottság alapos elemzését követően hozták meg. Figyelembe vették, hogy az Orosz Olimpiai Bizottságnak már nem tagjai az Ukrán Olimpiai Bizottság joghatósága alá tartozó regionális sportszervezetek, amelyeket 2023-ban az oroszok a befolyásuk alá vontak. Az orosz fél megerősítette, hogy nem folytat, és nem is fog folytatni semmilyen tevékenységet ezeken a területeken.

A NOB hangsúlyozta: a végrehajtó bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri az Orosz Olimpiai Bizottságnak ezen területeken végzett tevékenységét, és fenntartja a jogot, hogy szükség esetén további intézkedéseket tegyen.

Arról már két hónapja döntöttek, hogy a továbbiakban nem javasolják a fehérorosz sportolók részvételének korlátozását. Az ukrajnai háború megindításában a fehéroroszok támogatták az oroszokat, így az ország versenyzőit a NOB ugyancsak szankcionálta.

A következő ötkarikás NOB-esemény az október 31-én kezdődő dakari nyári ifjúsági olimpia lesz.

(MTI)