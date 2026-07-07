Külföld, Háború :: 2026. július 7. 22:34 ::

Csökkent Izrael támogatottsága az amerikaiak körében - harmaduk népirtásnak tartja a gázai háborút

Az Egyesült Államokban kis mértékben csökkent Izrael támogatottsága, miközben az amerikaiak csaknem harmada úgy látja, hogy az izraeli haderő Gázai övezetben végrehajtott műveletei kimerítik a népirtás fogalmát - derül ki az AP-NORC átfogó országos felméréséből.

A kedden nyilvánosságra hozott, júniusban készült kutatás szerint jelenleg az amerikaiak 40 százaléka gondolja azt, hogy az Egyesült Államok túlságosan támogatóan áll hozzá Izraelhez, és kevesebb mint ötöde (18 százalék) látja elégtelennek a segítséget. A 2024. januárjában készült hasonló felmérés még azt mutatta, hogy az amerikaiak harmada sokallja, és negyedük kevesli az Izraelnek nyújtott támogatást.

A vizsgálat szerint az amerikai politikai táborok között Izraelt tekintve is élesedik a véleménykülönbség. A demokrata szavazók csaknem 58 százaléka szerint túlságosan sok az Izraelnek nyújtott amerikai támogatás, és ötödük megfelelőnek tartja annak mértékét. A republikánus szavazók hatvan százaléka ezzel szemben úgy véli, hogy megfelelő az Izraelnek nyújtott segítség szintje, és mintegy ötödük szerint több a szükségesnél.

A közvélemény-kutatásból az is kiderül, hogy az amerikai polgárok csaknem harmada (31 százalék) szerint az 2023. október 7-ét követően a Gázai övezetben indult izraeli hadműveletek népirtásnak minősülnek. Az emberek csaknem fele (49 százalék) ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy a kérdés eldöntéséhez nem rendelkezik elegendő információval.

Az Egyesült Államok palesztinok számára nyújtott támogatásának mértékét az amerikai demokrata szavazók csaknem kétharmada (62 százalék) tartja kevésnek, és bő ötöde (22 százalék) megfelelőnek, míg azt a republikánus választóknak csupán mintegy tizede (13 százaléka) kevesli, és csaknem hattizede (56 százaléka) tartja megfelelőnek.

A Hamász által 2023. október 7-én végrehajtott támadásra a megkérdezettek fele szerint nincs igazolás, míg bő negyven százalékuk úgy nyilatkozott, hogy nincs elegendő információja ennek megítéléséhez.

Izraelnek a támadásra adott azonnali katonai válaszát az amerikaiak relatív többsége (43 százalék) igazolhatónak tartja, ugyanakkor a Gázai övezetben elhúzódott katonai műveletet már csak a kisebbség (22 százalék) gondolja elfogadhatónak - derül ki az AP-NORC friss közvélemény-kutatásából.

(MTI nyomán)