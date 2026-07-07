Publicisztika, Anyaország :: 2026. július 7. 21:20 ::

Cseberből vederbe - közmédia újratöltve

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

Kétlem, hogy történelmi átalakulásnak vagyunk tanúi, de médiatörténet szempontjából valahol mégiscsak történelmi a mai nap, ugyanis a fenti szöveg jelent meg a közmédia különböző platformjain.



Az MTVA székháza (fotó: Illyés Tibor/MTI)

Őszintén szólva közmédiát eddig is csak akkor fogyasztottam, ha az munkámnál fogva, egy-egy cikkem miatt kifejezetten kellett, akkor is kínok közepette (mivel érthető módon nem minősültek túl jó forrásnak amúgy sem, nagyjából egy kezemen meg tudom számolni, hányszor kellett használnom – legnagyobb örömömre).

Ennélfogva logikus, hogy jelenlegi – vagyis most már elmúlt – formájában nem fog hiányozni, de gyanítom, hogy a mentalitás nem változik, maximum az érdekszféra cserélődik, az is csak részben. És hogy miért? Mert a modern tömegdemokráciák hatalmi erőterei egész egyszerűen így működnek. A közmédia pedig nem független ettől, bárki bármit állít.

Tudom, hogy ennyi év távlatából nehéz visszaemlékezni a 2010 előtti időkre, de akkoriban a balliberális narratívát tolták orrvérzésig, majd jött a Fidesz, és a saját torz képére formálta át az egészet.

Szinte biztos, hogy ezúttal sem lesz gyökeres változás, mert ez a mocskos világ, amiben élünk, egész egyszerűen így funkcionál. Ahhoz, hogy ez változzon, a politikán és a politikai felfogáson túl ezer dolognak meg kellene még változnia.

Az átalakult médiafogyasztási szokásoknak köszönhetően egyébiránt amúgy is csökkent a közmédiát fogyasztók száma, így felmerülhet a kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán azt ebben a formában megtartani. A releváns tanakodást azonban kettévágja a tény, hogy bármennyien is nézik, potenciális szavazókról beszélünk. Attól függetlenül, hogy milyen párt van éppen uralmon, a hatalom és a berendezkedés milyenségéből fakad, hogy a regnáló erő a saját propagandájának népszerűsítését látja a közszolgálati médiában. Így volt ez ugye a 2010 előtti időszakban is, igaz, a NER sokszor még ebből a távlatból nézve is túltolta a biciklit.

A média mint hatalmi ág és hatalmi fegyver funkcionál az esetek döntő többségében. Akik ma örömködnek, hogy a közmédia „felszabadult”, azok teljesen figyelmen kívül hagyják ezt a tényt, és saját naivságukat bizonyítják vele, hogy nem látják a fától erdőt.

A Fideszt végül a Fidesz győzte le? Újabb bizonyosság, hogy igen, főleg, hogy a szereplők között is erős átfedések vannak. Ettől függetlenül persze adjuk meg a minimális esélyt, hogy egy fokkal normálisabb lesz a közmédia. Csak a naivak kedvéért.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info