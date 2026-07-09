Anyaország :: 2026. július 9. 07:55 ::

"Bűncselekmény hiányában" szüntették meg a nyomozást a kecskeméti repülőtérről ellopott MIG-29-alkatrészek ügyében

Lezárult a nyomozás a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG–29-alkatrészek ügyében. A rendőrség szerint bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást, ami újabb kérdéseket vet fel a nem mindennapi üggyel kapcsolatban. A Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálatának eredményéről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás.



Fotó: Kaszás Tamás / Index

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Blikk által idézett közlése szerint bűncselekmény hiányában megszüntették azt a nyomozást, amely a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG–29-es alkatrészek ügyében indult. Az ügy tavaly került nyilvánosságra, amikor kiderült, hogy ismeretlenek a kerítés megbontásával jutottak be a katonai objektumba, a reptéren hosszú ideje használaton kívül álló, már leselejtezett MiG–29-es vadászgépeket megrongálták, és információk szerint az orrkúp alatt található lokátoralkatrészeket vitték el.

A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség 1993-ban állította hadrendbe, összesen 28 ilyen szovjet gyártmányú vadászgép szolgált Magyarországon. A típust 2010-ben vonták ki a rendszerből, miután a légierő a svéd gyártású Gripen vadászgépekre állt át. A történtek nyilvánosságra kerülése után a Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy a honvédelmi miniszter belső vizsgálatot rendelt el, és a MiG–29-eseket már több mint egy évtizede kivonták a Magyar Honvédség rendszeréből.

A Blikk most ismét megkereste a minisztériumot azzal kapcsolatban, hogy lezárult-e a belső vizsgálat, és milyen eredménnyel, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntették.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kifogásolta a katonai tárca állítását, miszerint az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, és piaci értékük sincs. Állította, hogy a MiG–29-esek alkatrészei nemzetközi tapasztalatok alapján jelentős értéket képviselhetnek, szerinte a tárca félrevezetően tájékoztatta a nyilvánosságot.

(Index)