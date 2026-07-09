Külföld :: 2026. július 9. 08:22 ::

Felfüggesztettre ítélték a kilenc évvel ezelőtt elsüllyedt argentin tengeralattjáró balesetéért felelős flottaparancsnokot

Argentínában egy bíróság három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az ország tengeralattjáró-flottájának volt parancsnokát, akit felelősnek ítélt a mintegy 9 évvel ezelőtt elsüllyedt ARA San Juan tengeralattjáró balesetéért.

A riógallegosi szövetségi büntetőbíróság Claudio Javier Villamidét kötelességmulasztásban és gondatlanságból elkövetett, halálos áldozatokat követelő súlyos katasztrófa okozásában találta bűnösnek - számolt be helyi idő szerint szerdán a helyi média.

Az ügyben a haditengerészet három másik vád alá helyezett tisztjét felmentették.

A parancsnokot a tengeralattjáró bevetésével kapcsolatos szabálytalanságokkal, valamint a végzetes út előtt és alatt hozott döntések miatt vonták felelősségre.

"Ártatlan vagyok" - idézte Villamide szavait a La Nación című helyi lap az ítélet kihirdetése előtt. "Az egész eljárás során senki sem tudta megmagyarázni nekem, mit tettem rosszul" - mondta.

Az ARA San Juan 2017. november 15-én tűnt el, miközben az Argentína legdélibb pontján fekvő Ushuaia kikötőjéből Mar del Plata felé tartott. A legénység korábban már jelentett műszaki problémákat. A tengeralattjáró utolsó ismert pozíciója közelében robbanást is regisztráltak. A roncsra egy évvel később, mintegy 900 méteres mélységben bukkantak az Atlanti-óceánban.

A Németországban épített dízel-elektromos tengeralattjárót 1985-ben szállította le az argentin haditengerészetnek az emdeni Nordseewerke hajógyár.

(MTI)