Betiltanák a vlach, oláh és a moldvai kifejezések használatát, de az autonómia felvetése is börtönnel lenne büntethető

Zajlik a belpolitikai csata Romániában is. Megint egyre hangosabbak az utcai tüntetések, a parlamentben is megpróbálta leváltani az ellenzék a miniszterelnököt. Közben előkerült egy olyan javaslat is, hogy börtönnel kellene büntetni az országban a románellenességet.



A jogalkotók egyelőre nem határozták meg pontosan azt, hogy mi számít románellenességnek, vagy Románia elleni szervezkedésnek – mondta Pászkán Zsolt, Románia-szakértő az M1 Ma este című műsorában. Igazság szerint semmilyen fogódzó nincs a javaslatban, amely meghatározná mit is akarnak igazából a javaslattevők, csupán egyfajta frusztrációjukat lehet kiolvasni a javaslatból – véli a szakértő.

A javaslat a nemrég elfogadott antiszemitizmus elleni törvényre hivatkozik, amelynek mintájára szerettek volna létrehozni egy törvényt. Az indoklásban olyan kitételek vannak, mint például hogy tilos lenne a vlach, oláh és a moldvai kifejezések használata. A szakértő úgy fogalmazott: érteni véli, mit akarnak ezzel a javaslattevők, azonban akár durva vita is kialakulhat ebből.

Kérdéses, hogy amennyiben elfogadják ezt a javaslatot, ki fogja eldönteni, hogy mi számít románellenesnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy az autonómia kérdésének felvetése is börtönnel lenne büntethető.

Pászkán Zsolt véleménye szerint a javaslat rengeteg kivetni valót hagy maga után, így jelenleg nagyon csekély az esély arra, hogy ezt a javaslatot elfogadják.

(Híradó)