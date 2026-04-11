2026. április 11. 11:04

Megint szükség lesz az imára, de a kiállásra is: újabb időpontot tűztek ki a nagyváradi premontrei apát kilakoltatására

Miután február végén elnapolták, most újabb időpontot tűztek ki Fejes Rudolf Anzelm kilakoltatására.

A nagyváradi premontrei apát a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság Facebook-oldalán osztotta meg csütörtökön az értesítést, amit a végrehajtótól kapott. Aznap kézbesítették neki a szerdán keltezett iratot, amely szerint – mivel nem tett eleget a felszólításnak és nem hagyta el az Úri (Roman Ciorogariu) utcai épületet – április 14-én, azaz jövő kedden reggel 9 órakor a végrehajtják a kilakoltatását a rendházból.



Februárban tucatnyian imádkoztak békésen az apát kilakoltatása ellen (kép: V. Ny. R.)

A nagyváradi önkormányzat kényszerintézkedését a bíróság alapfokon január végén hagyta jóvá. Noha az apát fellebbezett ellene, a kilakoltatás végrehajtandó, a bírósági végrehajtó pedig előzetesen február 23-ra hirdette meg a kilakoltatást. Akkor több száz hívő gyűlt össze a templom előtt, az intézkedést pedig a polgármesteri hivatal kérésére ideiglenesen elhalasztották, mert szerintük „közvetlenül befolyásolta volna az oktatási tevékenységet”. Az apát úgy vélte, hogy a civil kiállás miatt maradhatott az épületben. „Nem akartak erőszakkal ennyi nép előtt betörni hozzám” – mondta.

Most kedden nem lesz oktatás, még tartani fog a húsvéti vakáció. Az apát fellebbezési kérelmét pedig továbbra sem bírálta el a nagyváradi ítélőtábla. Florin Birta, a város polgármestere korábban azt mondta, hogy a kilakoltatás nem a templomon keresztül, hanem a Mihai Eminescu néven működő főgimnáziumon át történik. Hangsúlyozta azt is, hogy az apátot csak az iskolaépülethez tartozó helyiségekből lakoltatják ki, a templom nem érintett a történetben.



Kép: Horváth Tamás

A premontrei rend már rengeteg peren van túl. A rendház tulajdonában ugyanis egy teljes épületegyüttes volt, beleértve a napjainkban Mihai Eminescu néven működő főgimnázium épületét is, amelyet a nagyváradi önkormányzat egy 20 millió eurós uniós támogatás révén akar felújítani. Ez a rész mindig is oktatási intézmény volt, viszont a rendház helyiségeiből még a kommunizmusban sem lakoltatták ki a szerzeteseket. A több mint háromszáz éves iskolaépület felújítását már évek óta tervezik. Idén jelentették be, hogy nyáron kezdhetik el a tatarozást, amely három évig fog tartani.

(Maszol nyomán)

