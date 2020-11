Külföld :: 2020. november 25. 19:58 ::

Buzibefogadó társadalmat akar teremteni az EU - a "szivárványcsaládok" elismerését is kötelezővé tennék

Az "LMBTQI-emberek jogegyenlősége" prioritás az Európai Bizottság számára - jelentette ki Helena Dalli egyenlőségért felelős uniós biztos az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén, a testület "LMBTQI-stratégiájával" kapcsolatos vita keretében.



Helena Dalli (b) egy vallettai buzifelvonuláson

Dalli azt mondta, hogy az EU-nak a kezdetektől fogva fontos volt az állampolgárok jogegyenlősége és jogbiztonsága. Hozzátette, ezen e téren sok előrelépés történt, viszont

a szexuális kisebbségekhez tartozó emberek majdnem 40 százaléka továbbra is félelemben és kirekesztettségben él az unióban, és kiszolgáltatottságukat a koronavírus-járvány tovább fokozta.

Dalli bemutatta a stratégia legfontosabb elemeit: a biztonság garantálást, a diszkrimináció visszaszorítását, az esélyegyenlőséget az "LMBTQI-csoportok" számára, valamint a "nyitott és befogadó társadalmak előmozdítását".

Felhívta figyelmet, hogy több uniós tagállam még mindig nem bünteti az "LMBTQI-csoportok elleni gyűlöletbeszédet és bűncselekményeket". Nagyon fontos - emelte ki - hogy ezen a téren jogharmonizáció legyen a tagországokan.

Hozzátette: ugyancsak jogharmonizáció lesz szükséges az úgynevezett "szivárványcsaládok" uniós szintű elismeréshez a tagállamokban, a családjog tekintetében a kölcsönösség alapján kell eljárni. A testület a "családok sokszínűségének" szempontjából fogja felülvizsgálni a 2009-es, unión belüli szabad mozgásra és tartózkodásra vonatkozó irányelveket is.

Dalli a plenáris ülésen a lengyel nők "abortuszjogairól" szóló vita kapcsán úgy vélekedett, hogy a lengyel alkotmánybíróság döntése egyértelműen korlátozza az nők jogait. Emlékeztetett, hogy Lengyelország ellen a 2017-ben indított, 7-es cikkely szerinti eljárás során a bizottság megkérdőjelezte az alkotmánybíróság függetlenségét. "Továbbra is komolyak az aggodalmak ezzel kapcsolatban, amelyre a szeptemberi jogállamisági jelentés rá is mutat" - tette hozzá.

Nyomatékosította, hogy az erős női jogok európai értékek, de arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeket a vívmányokat nagyon könnyen el is lehet veszíteni. Dalli a bizottság elnökét, Ursula von der Leyent idézve figyelmeztetett: az EU "nem csúszhat vissza a múltba, amikor a jelenben és a jövőben is minden téren az élen kell járnia".

A migráns nők jogai is nagyon fontosak

Az Európai Bizottság szerdán cselekvési tervet mutatott be, amelynek lényege, hogy a koronavírus- járvány utáni globális helyreállítás során központi szerepet kell biztosítani a nők jogainak, a nemek közötti egyenlőség jegyében.

Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője elmondta, a cselekvési tervben arra helyezik a hangsúlyt, hogy az unió külpolitikája elősegítse a nők társadalmi szerepvállalásának növelését a világban.

"A nők részvétele és vezetői szerepvállalása alapvető fontosságú a demokrácia, az igazságosság, a béke, a biztonság, a jólét és a zöldebb bolygó szempontjából" - hangsúlyozta.

A bizottság tanulmányai szerint jelentős előrelépés történt a női jogok előmozdítása terén, de ez nem elég ahhoz, hogy 2030-ra globálisan is kialakuljon a nemek közti egyenlőség. A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság is aránytalanul sújtja a nőket: majdnem kétszer nagyobb arányban veszítik el a munkahelyüket, mint a férfiak, a szegénységi rátájuk az elkövetkező időszakban akár 9 százalékkal is növekedhet.

A testület stratégiája a "nemi dimenzió" beépítését írja elő minden unión kívüli finanszírozási programba, kiemelt hangsúlyt helyez az egészségügyi ellátás általános igénybevételének lehetőségére, a szexuális és reprodukciós egészségre és jogokra. Továbbá felszólítja az Európai Uniót, hogy mutasson példát a nemek közötti egyensúlyra épülő vezetéssel.

Emellett a cselekvési terv kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő nőkre, a migráns nőkre, valamint az életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés kérdéskörére. Az EU az eredmények nyomon követése céljából hathatós monitorrendszert fog kialakítani.

(MTI nyomán)

Korábban írtuk: