400 ezernél is több szíriai menekült tért vissza a hazájába Törökországból

Már 411 649 szíriai menekült tért vissza hazájába Törökországból azóta, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnököt tavaly decemberben eltávolították a hatalomból - közölte csütörtökön a török belügyminisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a szíriai állampolgárok hazatérése a nyáron fel is gyorsult, ugyanis június közepe óta csaknem 140 ezer ember tért vissza.

Hivatalos adatok szerint nagyjából 2,5 millió szíriai menekült él továbbra is Törökországban. 2021-ben számuk elérte a 3,7 milliót.

Az elmúlt hetekben Szíriában újabb erőszakos összecsapások törtek ki különböző csoportok között, és támadások értek vallási kisebbségeket is. Ez kérdésessé tette az iszlamista új damaszkuszi vezetés béketeremtő képességét, valamint azt, hogy egyenlően meg tudja-e védeni a szíriaiak jogait.

