Bevallotta a fideszes képviselő, hogy a "kamu" Magyar Péternek gyűjtött - várja a rendőrséget

Egy fideszes képviselő nyíltan beismerte, hogy segített aláírásokat gyűjteni a tiszás Magyar Péter névrokonának. A rendőrség már lefoglalta az ajánlóíveket, a gyanú szerint ugyanis a kormánypárt egy „kakukktojásjelölt” indításával billentette maga felé a mérleget a rendkívül szoros választási körzetben.



A "független" Magyar Péter a 2026. március 15-ei békemeneten (fotó: Telex)

Észak-Vas megyében a rendőrség választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt indított eljárást, miután több jelölt, köztük a függetlenként induló Magyar Péter ajánlóíveivel kapcsolatban is visszaélések merültek fel. A hatóságok már korábban lefoglalták a választási iroda páncélszekrényéből Magyar Péter (független), Deák Gábor (DK) és Salis Julien Priscilla (NÉP) íveit − írja az ugytudjuk.hu.

A független Magyar Péter indulását kezdettől fogva gyanú övezte, mivel a férfit fideszes szimpatizánsként ismerik, közös fotói vannak kormánypárti politikusokkal, és családi szálak fűzik a szombathelyi Fidesz elnökségéhez.



A választási eredmények tükrében a stratégia sikeresnek tűnik: Magyar 909 szavazatot kapott, miközben a fideszes Ágh Péter mindössze 248 szavazattal előzte meg a Tisza Párt jelöltjét, Strompová Viktóriát.

A nyomozás szálai Varga Károlyhoz, Sárvár fideszes önkormányzati képviselőjéhez vezettek. Varga telefonon nyilatkozva elismerte, aktívan segítette a névrokon Magyar Péter jelöltté válását. Arra a kérdésre, hogy fel van-e készülve a rendőrségi kihallgatásra, kijelentette:

nem volt még nálam, de fel vagyok rá készülve. Én is gyűjtöttem neki aláírást.

A képviselő elmondta, hogy a bucsui Magyar Pétert a labdarúgás világából ismeri, és bár pontos számot nem tudott mondani, minden ívet megtöltött ajánlásokkal, amit kapott.

Varga Károly hangsúlyozta, hogy az általa gyűjtött aláírások valódiak:

kezeskedem érte, hogy az általa gyűjtött ajánlásokat mind valós személyek adták valós adatok alapján.

A tény, hogy egy kormánypárti politikus saját bevallása szerint is segítette egy független jelölt elindulását, megerősíti azt a gyanút, miszerint a Fidesz tudatosan szervezte meg Magyar Péter indítását. A cél vélhetően a választók megtévesztése és a szavazatok megosztása volt a Vas02-es választókerületben, ahol a Tisza Párt és a Fidesz között minimális volt a különbség.

(Index nyomán)