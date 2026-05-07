Újabb okádék propagandaműsortól szabadul meg az ország: a TV2 beszántja a Tényeket

Megszűnik a TV2 Tények, közölte Vaszily Miklós, a csatorna vezérigazgatója a 444-gyel. Jelenleg úgy tűnik, hogy a Napló című magazinműsorral is felhagynak.

„Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brandekkel, a tanulságok levonását követően, a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson” – írta Vaszily.

A Tények volt a Fidesz fekete kampányainak egyik központi és legnagyobb elérésű csatornája. Vona Gáborról, a Jobbik akkori elnökéről például azt terjesztették, hogy az egyetemen buzipartikra járt, később pedig azt sugallták, hogy muszlim. Mindenki emlékezhet arra a szalagcímre, hogy „Soros megölte volna az anyját”.

Vaszily ezen a héten a Digital-Media Hungary kerekasztal-beszélgetésén már mondta, hogy a választás után (pontosabban a csatornát életben tartó állami hirdetések elzárása miatt...) optimalizálni és konszolidálni kell a TV2 működését. Piaci hírek szerint a dolgozói állomány 15-20 százalékát is elbocsájthatják.

Szalai Vivien hírigazgatót, aki 10 éven keresztül felelt a legsötétebb lejáratásokért, már a választás után pár nappal kirúgták a csatornától. Vaszily Miklós ugyanakkor nem sokkal később tanácsadóként felvette azt a Fekete-Szalóky Zoltánt, aki azután távozott az Index főszerkesztői székéből, hogy a bíróság is kimondta, hogy a Fidesz-közeli lap által terjesztett Tisza-programból egy szó sem volt igaz.

(24 nyomán)