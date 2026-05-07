2026. május 7. 06:43

Az amerikai haditengerészet működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó olajszállítót

Az amerikai haditengerészet az Ománi-öbölben szerdán működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokád vonalán - közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének tájékoztatása szerint az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartott egy iráni kikötő felé az Ománi-öböl partvidékén, megsértve a kikötői zárlatot.

A közlemény értelmében a hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai részről érkező jelzést, hogy megsérti a blokádot.

"Miután a Hasna legénysége nem engedelmeskedett az ismételt figyelmeztetésnek, az amerikai erők működésképtelenné tették a tanker kormánylapátját egy F-18-as Super Hornet vadászgép puskaágyújával több sorozatot leadva" - olvasható a CENTCOM közösségimédia-bejegyzésében, amelyből az is kiderült, hogy a harci repülőgép az Abraham Lincoln hordozó hadihajóról szállt fel.

A közleményben egyben felhívták a figyelmet arra, hogy változatlanul teljes mértékben érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett blokád az iráni kikötőkből kihajózó és oda tartó vízi járművekre.

