Gyorsvonattal ütközött össze egy mezőgazdasági gépjármű Dániában, egy ember meghalt, húszan megsérültek - közölte pénteken a rendőrség.
A Bjerndrup közelében történt baleset sérültjei közül kettőt helikopterrel szállítottak el.
A dán állami vasúttársaság, a Banedanmark az X közösségi portálon közölte, hogy a szerencsétlenség egy vasúti kereszteződésben történt. A baleset pontos okát egyelőre nem közölték.
Helyi médiaközlések szerint a Koppenhága és Sondenborg között közlekedő vonat legkevesebb két kocsija kisiklott.
A vonatot üzemeltető DSB vasúttársaság szerint mintegy kilencvenöten tartózkodtak a szerelvényen, közöttük egy sondenborgi iskola diákjai - írta a helyi sajtó.
(MTI)