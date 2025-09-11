Külföld :: 2025. szeptember 11. 23:18 ::

Kreml: senki ellen sem irányul a Zapad-2025 hadgyakorlat

Nem irányul senki ellen, hanem az Oroszország és Fehéroroszország közötti együttműködést szolgálja a pénteken kezdődő Zapad-2025 (Nyugat-2025) hadgyakorlat - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

"Ez előre beütemezett hadgyakorlat. Nem irányul senki ellen. A katonai együttműködés folytatásáról és a két stratégiai szövetséges közötti együttműködés gyakorlásáról van szó" - nyilatkozott.

Peszkov hozzátette, hogy Oroszország folytatni fogja ezt a gyakorlatot, és megismételte, hogy a lépés nem irányul harmadik ország ellen.

A Zapad-2025 hadgyakorlatot szeptember 12-től 16-ig tartják Fehéroroszország területén. Bejelentett célja a csapatok bevetése az orosz-fehérorosz unió katonai biztonságának biztosítása érdekében. A katonák egyebek között a légitámadások visszaverését és az ellenséges diverzánscsoportok elleni küzdelmet tervezik gyakorolni. Emellett gyakorolják majd a nukleáris fegyverek és az Oresnyik nevű új, közepes hatótávolságú orosz ballisztikus rakétarendszer bevetésének tervezését is.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy Lengyelország ezzel párhuzamosan, a NATO-val közösen tartja az Iron Defender hadosztályi hadgyakorlatot, amelyen mintegy 34 ezer katona és 600 haditechnikai eszköz vesz részt. Varsó azt állította, hogy a manőverek a Zapad-2025-re adott választ jelentik. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a fehéroroszországi hadgyakorlat miatt péntekre virradóra lezárják a fehérorosz határt.

Peszkov közölte, hogy a Kremlnek nincs új bejelentenivalója a csütörtöki lengyelországi drónincidensről, és hogy az orosz védelmi minisztérium nyilatkozatához "nincs mit hozzátenni". Megjegyezte, hogy Varsónak a drónincidens utáni retorikájában nincs semmilyen újdonság, és az "jellemző szinte az összes európai fővárosra az utóbbi időben".

Mint mondta, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök következő telefonbeszélgetésének időpontja még nem ismert.

"De ha szükséges, egy ilyen beszélgetés nagyon gyorsan összehangolható, ehhez minden csatorna rendelkezésre áll" - tette hozzá.

(MTI)