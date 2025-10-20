Külföld :: 2025. október 20. 09:23 ::

Kolumbiai kábítószercsempész hajó ellen hajtott végre támadást az amerikai hadsereg

Az Egyesült Államok hadserege támadást hajtott végre egy kolumbiai kábítószercsempész hajó ellen - közölte az amerikai hadügyminiszter.

Pete Hegseth bejelentése szerint a pénteki "halálos erejű kinetikus csapásban" három ember vesztette életét, ők a kolumbiai Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional, ELN) tagjai voltak.

"A hajó a hírszerzésünk számára ismert volt kábítószercsempész tevékenysége miatt, és egy ismert drogszállítási útvonalon közlekedett, és jelentős mennyiségű narkotikumot szállított" - írta a miniszter a közösségi médiában közzétett bejegyzésében, amelyhez egy felvételt is mellékelt a katonai művelet pillanatairól.





The… On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.The… pic.twitter.com/1v7oR879LC October 19, 2025

Az ELN az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősített csoport.

Gustavo Petro, Kolumbia elnöke szerint az amerikaiak által megsemmisített hajó nem kötődött kábítószer-kereskedelemhez, hanem egy "becsületes családhoz" tartozott Santa Marta városából.

Donald Trump vasárnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok leállít minden, Kolumbiának szánt támogatást az országnak a kábítószerhez kapcsolódó folytatódó tevékenysége miatt.

Az amerikai elnök a Truth Social-oldalán közzétett bejegyzésében Gustavo Petro kolumbiai államfőt tette felelőssé a kiterjedt drogelőállítás miatt, "illegális kábítószerfőnöknek" nevezve őt.

"Kolumbiában ez vált messze a legnagyobb üzletággá, és Petro semmit nem tesz a megállítására az Egyesült Államokból érkező jelentős kifizetések és támogatások ellenére" - fogalmazott Donald Trump.

Felszólította a kolumbiai vezetőt, hogy intézkedjen, ennek elmaradása esetén az Egyesült Államok beavatkozását helyezte kilátásba.

"A mai naptól ezek a kifizetések (...) nem lesznek elérhetőek Kolumbia számára" - olvasható az elnöki közleményben, amely kiemelte, hogy a kolumbiai kábítószer-termelés egyik fő célpontja az Egyesült Államok, ahol az eladott drog "halált, pusztítást és káoszt" okoz.

Donald Trump szombaton ugyancsak a közösségi oldalán azt jelentette be, hogy az amerikai hadsereg az Egyesült Államoktól délebbre fekvő tengeri térségben feltételezett kábítószercsempész tengeralattjárót semmisített meg.

Az elnök azt is közölte, hogy a tengeralattjáró személyzetéből két túlélőt származási országába, Ecuadorba, illetve Kolumbiába juttatnak el büntetőeljárás lefolytatása céljából.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több katonai támadást hajtott végre Venezuelából kifutott, a bejelentés szerint kábítószercsempész hajók ellen.

Donald Trump a héten közölte: felhatalmazta a Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA), hogy Venezuela területére lépjen, és műveletet kezdjen a kábítószer-kereskedelemmel szemben.

(MTI)