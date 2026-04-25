Külföld :: 2026. április 25. 10:15 ::

Hormuzi-szoros-valcer: Németország hajókat vezényel a Földközi-tengerre

Németország haditengerészeti egységeket küld a Földközi-tenger térségébe, hogy szükség esetén részt vehessenek a Hormuzi-szoros átjárhatóságát biztosító misszióban - derült ki a Rheinische Post című német lap Boris Pistorius német védelmi miniszterrel készített, szombaton szemlézett interjújából.

A politikus nem mondta meg, pontosan mikor küldenék a Földközi-tenger térségébe a hajókat, azonban hangsúlyozta, hogy bármilyen mozgósításhoz elsősorban a szemben álló felek - az Egyesült Államok és Irán - közötti tartós tűzszünetre van szükség, valamint a német a szövetségi parlament alsóháza, a Bundestag jóváhagyása is szükséges.

Hozzátette, hogy a tervek szerint útnak indítanának egy aknászhajót is. Pistorius kiemelte a német haditengerészet aknamentesítő kapacitásait, emlékeztetve arra, hogy ezen a téren hazája hagyományosan vezető szerepet játszik a NATO-ban.

Friedrich Merz német kancellár korábban már közölte, hogy Németország kész részt venni a Hormuzi-szoros biztonságát garantáló nemzetközi misszióban, lehetőleg úgy, hogy a vállalkozásban Washington is szerepet vállal. Mint mondta, Németország kész hozzájárulni a szoros hajózási szabadságának biztosításához, mégpedig aknamentesítés és tengeri felderítés útján.

Az iráni Forradalmi Gárda április elején figyelmeztetett a szorosban telepített telepített tengeri aknákra, és egy térképet is közzétett, amely a szokásos hajózási útvonalakon belüli veszélyes zónát jelöli.

(MTI)