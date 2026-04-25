Friss hírek :: 2026. április 25. 13:37 ::

Ebek harmincadjára jutott a kampánypénztékozló alap: 643 millió forint visszafizetésére indít gyűjtést a metéltfarkú kutyapárt

Közzétette részletes kampányelszámolását a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) szombaton a Facebook-oldalán, e szerint az állami támogatásból összesen 643 853 143 forintot költöttek az idei választási kampányra.

A választási szabályok szerint a pártlistát állító pártok állami kampánytámogatásban részesülnek. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a lista után kapott támogatásból gazdálkodott; egyéni jelöltjeik döntő többsége - a korábbi gyakorlatukhoz hasonlóan - nem vette fel az egyéni kampánytámogatást - írták.

Ismertetésük szerint a kampány során a forrásokat három nagyobb terület között osztották fel: központi költések (463 711 929 forint, 72 százalék), országos egyéni választókerületi szintű, helyi költések 20 004 822 forint, 3,1 százalék), illetve a "Rózsa Sándor Kampánypénz Tékozló Alap" pályázatai (160 136 392 forint, 24,9 százalék). E területek költéseit tételesen is felsorolták a honlapjukon. A központi költésekből a legtöbbet hirdetésre, reklámra fordították (több mint 225 milliót, a keret 48,6 százalékát).

A főbb kategóriák az alábbiak voltak: láthatóságot biztosító hirdetések, kampányanyagok gyártása (plakátok, matricák, egyéb vizuális eszközök), logisztikai költségek (szállítás, raktározás, benzin), rendezvények és kitelepülések, online és offline kommunikációs költések, valamint egyéb működési és adminisztratív kiadások.

"A kampány során igyekeztünk egyensúlyt tartani a klasszikus kampánytevékenység és a közösségi alapú, "kutyapártos" megközelítés között. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a láthatóság növelése mellett fontos szempont volt az is, hogy a felhasznált források kézzelfogható módon jelenjenek meg helyi szinten, valamint az is, hogy a nyomasztó politikai plakátok mellett hozzon egy kis színt az utcára" - összegezték.

Kiemelték: az idei választási eredményük nem érte el azt a küszöböt, amely felett az állam átvállalja a kampányköltségeket. Ez azt jelenti, hogy a hatályos törvényeknek megfelelően vissza kell fizetnünk a kampány finanszírozására kapott állami támogatást.

A párt ezért adománygyűjtést indított; ezúttal az elszámolás szerinti összegre módosították a gyűjtési célt, és mivel még nem jogerős az eredmény, a gyűjtést május 15-ig meghosszabbítják.

(MTI)

