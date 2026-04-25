2026. április 25. 13:00

Ukrán dróncsapás érte Jekatyerinburgot

Megrongálódott egy többszintes lakóépület és megsebesült hat ember ukrán dróntámadásban az uráli Jekatyerinburgban - közölték szombaton orosz források.

Gyenyisz Paszler helyi kormányzó a MAX nevű orosz üzenetküldő csatornán azt írta, hogy a sérültek között nincs súlyos állapotú, és az eltalált épület minden lakóját evakuálták.

Az E1 nevű hírportál szerint most először érte ukrán támadás a Szverdlovszki területet. Az eltalált épület lakói először azt gondolták, hogy földrengés történt, senki nem számított dróntámadásra. A helyzet miatt tucatnyi járatot késve indítottak a helyi repülőtéren - írta a hírportál.

Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a légvédelem az utóbbi egy napban 11 irányított légibombát és 256 drónt lőtt le.

