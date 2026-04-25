"Egy felszabadulás volt a lelkemben" - a Fideszt Tiszára cserélték a cigányok

A Fidesz már nem képviselte az érdekeinket – mondja Anna, aki romaként a változásra, vagyis Magyar Péter pártjára szavazott - kürtöli szét propagandaanyagában a Deutsche Welle. A Tisza végül öt cigány képviselőt is bejuttatott az új magyar parlamentbe, egy pártból még soha nem került be ennyi.

A nemzetiségi listára viszont végül nem érkezett elég szavazat, pedig az utolsó hetekben megnőtt a feliratkozók száma. "Kiábrándult volna a roma kisebbség a Fideszből és Orbán Viktorból? Vagy egyszerűen csak a nem mozgósított eléggé a Fidesz?" - teszi fel a kérdéseket a DW, amely Kőszegi Krisztián, a Tisza egyik új kvótacigány-képviselője, Bódi Mátyás, a Választási Földrajz szakértője és több "roma fiatal" segítségével igyekszik keresni a válaszokat.