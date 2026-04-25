Cigány zászlót is kér az Országház homlokzatára az egyik Tisza-cigányvezér

Horváth Tibor, a Gólya Tisza Sziget és a Hajdú-Bihar Vármegyei Tisza Cigány–Magyar Kerekasztal (bármi is legyen az) alapítója Facebook-bejegyzésében nyílt levelet intézett „a cigány közösség képviseletében” Magyar Péter leendő miniszterelnökhöz, amelyben arra kéri, hogy a cigány zászló is megjelenhessen a Parlament homlokzatán - fedezte fel a Magyar Jelen.



Horváth Tibor, a Gólya Tisza Sziget és a Hajdú-Bihar Vármegyei Tisza Cigány–Magyar Kerekasztal alapítója, az ötletgazda

Üzenetét a következőképpen kezdte:

„Ezúton szeretnénk tisztelettel kifejezni örömünket, hogy az Országház homlokzatán méltó módon jelen van a magyar nemzeti zászló, valamint bízunk benne, hogy az európai közösséget jelképező uniós zászló és más nemzeti közösségek szimbólumai is helyet kapnak.”

„A cigányság nevében tisztelettel kérjük Miniszterelnök Urat, legyen lehetőség arra, hogy a cigány közösség zászlaja is megjelenhessen az Országház homlokzatán”

– folytatta, majd hozzátette, hogy ez számukra nem csupán egy jelkép lenne, hanem a megbecsülés, az elfogadás és az egyenrangúság fontos üzenete lenne Magyarország minden polgára felé. A szövegben kifejtette, hogy meggyőződése szerint ez a gesztus erősítené a társadalmi egységet, és kifejezné az alapelvet, hogy a nemzetnek minden közösség értékes és fontos része Magyarországon.

„Kérésünket tisztelettel és bizalommal nyújtjuk át” – zárta levelét.