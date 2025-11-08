Külföld :: 2025. november 8. 13:21 ::

Újabb zsidó holttestet kapott vissza Izrael

Az izraeli kormány szombaton bejelentette, hogy azonosították a Hamász által előző este átadott izraeli túsz holttestét.

A tájékoztatás szerint a 61 éves Lior Rudaeff a dél-izraeli Nir Jichák kibuc vészhelyzeti egységének tagja volt, és a település ellen a Hamász által 2023. október 7-én végrehajtott támadásban ölték meg. Holttestét a Gázai övezetbe vitték.

Az Argentínában született férfi hétévesen került Izraelbe, és 40 éven át önkéntes mentőautó-sofőrként is dolgozott.

Jelenleg négy meggyilkolt izraeli túsz, illetve egy thaiföldi állampolgár holtteste található még a Gázai övezetben - emlékeztetett a Times of Israel című izraeli napilap.

Az egy hónappal ezelőtt megkötött tűzszünet értelmében a Hamásznak az összes túsz földi maradványait vissza kell adnia Izraelnek. Az izraeli hatóságok minden átadott holttestért cserébe 15, az övezetben meggyilkolt palesztin földi maradványát szolgáltatják vissza a gázai hatóságoknak.

Frissítés: 15 palesztin holttest is érkezett, segélyszállítmány már kevésbé

Ugyancsak szombaton a Hán Júnisz-i Nasszer kórház vezetése közölte, hogy az izraeli hatóságok a vöröskereszt közvetítésével átadták nekik 15 palesztin holttestét. Ezekkel együtt Izrael már 300 palesztin holttestét adta át a gázai egészségügyi hatóságoknak, amelyek azonban mind ez idáig - a megfelelő eszközök hiányában - csupán 84-et tudtak azonosítani közülük.

A megállapodás emellett kötelezi Izraelt arra is, hogy tegye lehetővé az eddiginél sokkal több humanitárius segély bejutását a Gázai övezetbe. Farhan Haqq, az ENSZ egyik szóvivőhelyettese mindazonáltal azt mondta, bár több mint 200 ezer tonnányi segélyszállítmány várakozik a bejutásra, mostanáig csak 37 ezer tonna bevitelére kaptak engedélyt.

(MTI nyomán)