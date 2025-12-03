Külföld :: 2025. december 3. 11:41 ::

"Olasz"ország: Jézus neve megosztó, ezért eltávolítják a karácsonyi énekekből a migránsok lelki békéje érdekében

A karácsonyi ünnepek közeledtével Olaszországban ismét vita kíséri a betlehemek állítását az intézményekben: Genova város baloldali polgármestere például nemet mondott Jézus születésének ilyetén felidézésére, amire a Liga jobboldali párt főtitkárhelyettese hordozható betlehemmel válaszolt.

Silvia Salis idén megválasztott genovai polgármester, a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa mandátumának első karácsonyán úgy döntött, hogy a polgármesteri palota udvarán nem állítanak fel betlehemet.

A város hagyományának számított, hogy a Szent Ambrusról elnevezett templom betlehemet készített a polgármesteri hivatal számára.

Salis döntése szerint most Télapó-falut nyitnak meg.

"A múltbéli karácsonyok szelleme elmúlt, most új karácsonyi szellem érkezett" - utalt a polgármester Charles Dickens Karácsonyi ének regényére.

Valentino Porcile genovai pap a helyi sajtónak hangoztatta, hogy a betlehemnek összetettebb az üzenete: "a karácsony az évnek az a pillanata, amikor a népek és a családok ismét ráéreznek a Krisztus születése képviselte békére". Emlékeztetett, hogy a betlehemállítás hagyományát Szent Ferenc indította el Itáliában és Európában.

A genovai polgármesternek Roberto Vannacci, a fegyveres erők egykori tábornoka, a Liga párt második számú politikusa is válaszolt. Vannacci a közösségi oldalán videót közölt, amelyben hordozható betlehemet mutatott be: egy terepszínű katonai hátizsákot úgy alakított át, hogy az elejét átlátszó háló fedi, így jól látszik a hátizsák belsejében rögzített betlehem.

"Vannak helyek, ahonnan el akarják távolítani a betlehemet, vagy el akarják rejteni. Mi viszont magunkkal visszük mindenhova" - hangoztatta Roberto Vannacci.

A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 2023 decemberében törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelezővé kívánta tenni az olasz oktatási intézményekben a betlehem felállítását. A kezdeményezés még nem került parlamenti szavazásra, így az iskolák önállóan döntenek.

A közép-olaszországi Lazio tartomány jobboldali többségű önkormányzati testülete idén több mint százezer eurós nyereményt ajánlott fel a legszebb betlehemet elkészítő általános iskolának. Paola De Nigris Albani, a társadalmi mobilitás előmozdításáért felelős egyesület (Scosse) vezetője úgy reagált, hogy a jobboldal "olyan kultúrát akar terjeszteni, amely nincsen összhangban a mai iskolai osztályok valóságával".

A Toszkánában található, több mint háromezer lakosú Magliano általános iskolája bejelentette, hogy a karácsonyi énekekből eltávolítják Jézus nevét. Az iskola azzal indokolta döntését, hogy "a vallási utalások megosztónak számítanak, és kizárják az ünneplésből a nem keresztény vagy nem hívő tanulókat". Tavalyi statisztikai adatok szerint Magliano lakosságának nyolc százaléka bevándorló.

Gabriele Fusini polgármester hangoztatta, hogy tiszteletben tartja az oktatási intézmény autonómiáját, de nem ért egyet a döntéssel. "Az iskola az összes közintézményhez hasonlóan laikus, de a laikusságot nem a hagyományok eltörlésével lehet fenntartani" - nyilatkozott a polgármester, aki úgy döntött, hogy Magliano terén betlehemet állít fel Jézus születésének jelenetével.

(MTI nyomán)