Külföld :: 2026. május 5. 13:32 ::

Az AUR a kommunistákkal szövetkezve buktatta meg a kormányt Bukarestben

Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson.

A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.

A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.

Nicusor Dan korábban úgy nyilatkozott: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.

(MTI)