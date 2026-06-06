Külföld, Háború :: 2026. június 6. 11:43 ::

Több mint 300 drónt semmisített meg a légvédelem Oroszország fölött - az "orosz Davost" is lőtték az ukránok

/Bővített hír./

Összesen 376 ukrán drónt semmisített meg éjszaka az orosz légvédelem Oroszország 14 körzetében - közölte az orosz védelmi minisztérium szombat reggel.

A Moszkvától 177 kilométerre lévő Tver hatóságai azt közölték, hogy a lehulló törmelékek egy gépjárműre zuhantak, amelynek sofőrje életét vesztette.

Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója a Telegramon tudatta, hogy a térség fölött több mint 140 drónt semmisítettek meg, közülük a megyében lévő, Oroszország második legnagyobb városának számító Szentpétervár fölött 72-t. A város kormányzója, Alekszandr Beglov megerősítette, hogy Szentpétervár ellen "széles körű dróntámadás történt", és felszólította a lakosokat, ne hagyják el otthonaikat.

A Szentpétervár melletti Pulkovo nemzetközi repülőtéren a reggeli órákban egy rövid időre leállították a forgalmat.

A városban szerda óta tart az "orosz Davosnak" is nevezett Nemzetközi Gazdasági Fórum.

Ugyancsak szombat reggel Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon azt közölte, a légvédelem nyolc, az orosz főváros felé tartó ukrán drónt semmisített meg.

Dróntámadást jelentettek a krasznodari régióban lévő Uszty-Labinszkból is, ahol az incidens nyomán tűz ütött ki egy olajraktárban.

Átmenetileg felfüggesztették a forgalmat a Moszkvától 250 kilométerre északkeletre lévő Jaroszlavl repülőterén, a rendelkezést az orosz légiközlekedési hatóság (Roszaviacija) repülésbiztonsági okokkal indokolta.

Az Ukrajnával szomszédos Brjanszk megye hatóságai azt közölték, összesen 133 drónt semmisítettek meg a térségben. Dróntámadásról adtak hírt Belgorodból és Kurszkból is.

(MTI)