Külföld, Gazdaság :: 2026. június 10. 11:22 ::

Németországban 3,8 százalékkal estek a feldolgozóipari megrendelések áprilisban

Az elemzők által vártnál erőteljesebben csökkentek a német feldolgozóipari megrendelések áprilisban havi szinten, miután márciusban még növekedést mértek a Destatis jelentése szerint.

Áprilisban 3,8 százalékkal csökkentek a német feldolgozóipari megrendelések márciushoz képest, amikor még 4,5 százalékos növekedést mértek. Az elemzők várakozásának átlagában kisebb, 2,2 százalékos havi csökkenés szerepelt áprilisra.

A nagy értékű megrendelések nélkül az új megrendelések ugyancsak 3,8 százalékkal esetek áprilisban az előző hónaphoz viszonyítva.

A kevésbé volatilis három hónapos összehasonlításban 2026 februárja és áprilisa között az új megrendelések 3,1 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint az előző három hónapban.

Áprilisban a feldolgozóipar új rendelésállomány csökkenéséhez különösen az autóipar 5,3 százalékos és a villamosberendezés-gyártás 16,3 százalékos, illetve a gépek, berendezések gyártására vonatkozó új rendelésállomány 7,4 százalékos visszaesése járult hozzá.

A beruházási javak új megrendelései 2,9 százalékkal, a köztes termékek szektorában az új megrendelések 4,4 százalékkal, a fogyasztási cikkeknél 6,7 százalékkal estek.

Egy hónap alatt a külföldi megrendelések 4,2 százalékkal csökkentek áprilisban, ezen belül az euróövezetből származó új megrendelések 11,1 százalékkal zuhantak, ugyanakkor az euróövezeten kívülről érkezők 0,8 százalékkal emelkedtek. Eközben a belföldi megrendelések 2,9 százalékkal csökkentek Németországban áprilisban márciushoz képest.

(MTI)