Külföld, Háború :: 2026. június 9. 09:57 ::

Felrobbantottak egy gépkocsit Moszkva közelében

Robbanószerkezet lépett működésbe egy gépkocsiban a Moszkva melletti Balasihában, a jármű vezetője életét vesztette - közölte kedden az orosz Nyomozó Bizottság (SZK).

Az SZK által kiadott tájékoztatás szerint közép-európai idő szerint körülbelül 4 óra 30 perckor robbanószerkezetet hoztak működésbe egy haladó BMW X3-as gépkocsiban Balasiha város Aviatorok városrészében, egy, a Koldunovo utcában található többlakásos lakóház közelében. A jármű vezetője, aki számos sérülést szenvedett, a helyszínen meghalt.

A történtek ügyében büntetőeljárás indult. A nyomozást a moszkvai régió ügyészége irányítja.

Tavaly április 25-én Balasihában pokolgépes merénylet ölte meg az orosz hadsereg helyettes műveleti főcsoportfőnökét, Jaroszlav Moszkalik tábornokot, a vizsgálat szerint a merényletet az ukrán titkosszolgálat szervezte.

Hivatalos bejelentés arról, hogy van-e összefüggés a két robbantás között, nem hangzott el.

(MTI)