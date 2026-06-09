Külföld, Videók :: 2026. június 9. 18:56 ::

A kötelező burkaviselés ellen tüntettek Afganisztánban - tüzet nyitottak rájuk

A nyugat-afganisztáni Herát biztonsági erői feloszlattak egy, a nők teljes testének eltakarásáról szóló törvény elleni tüntetést kedden, helyszíni beszámolók szerint az összecsapásoknak egy halálos áldozatuk is van, és több tucat nőt őrizetbe vettek.

Szejid Maszúd Hoszeini, a heráti rendőrség szóvivője a Bahtar News afgán hírügynökségnek azt mondta, a tüntetés "feszültséget keltett és megzavarta a közrendet", valamint leszögezte: a nőkre vonatkozó, a tálib vezetés által előírt öltözködési előírások az iszlám vallás előírásai.

A Reuters hírügynökséghez eljuttatott, a tüntetésről készített videófelvétel szerint - amelynek hitelességét azonban a hírügynökség nem tudta megállapítani - a tüntetők között teljesen lefátyolozott nők is megjelentek.

Szemtanúk szerint a tiltakozások azt követően robbantak ki, hogy az erkölcsrendészet "nem megfelelően öltözött nőket" akart őrizetbe venni, az afganisztáni ENSZ-misszió (UNAMA) pedig már hétfőn aggodalmának adott hangot a Nyugat-Afganisztánban, hasonló indokkal őrizetbe vett nők ügyében.

Azizur Rahmán al-Muhádzsir, a heráti erkölcsrendészet vezetője mindazonáltal a Bahtar Newsnak adott interjújában tagadta az őrizetbe vételeket, és azt közölte, hogy munkatársai mindössze "útmutatást adnak" azoknak a nőknek, akiknek az öltözéke nem felel meg az előírásoknak.

Íme az útmutatás:





Residents of Herat took to the streets to protest the Taliban’s brutal “morality police” and their aggressive enforcement of the mandatory burqa and chador dress code for women and girls.



In… Taliban opens fire on civilians protesting morality police in Herat, AfghanistanResidents of Herat took to the streets to protest the Taliban’s brutal “morality police” and their aggressive enforcement of the mandatory burqa and chador dress code for women and girls.In… pic.twitter.com/iQoORNKEFL June 9, 2026

A tálibok 2021 augusztusában kerültek ismét hatalomra Afganisztánban, és azóta számos, a nőkre nézve hátrányosan megkülönböztető rendelkezést hoztak, például egy tavaly kiadott rendeletben gyakorlatilag megtiltották azt is számukra, hogy otthonukon kívül hangosan megszólaljanak. Emellett a világon jelenleg Afganisztán az egyetlen ország, amely eltiltja a nőket a középiskolától és a felsőoktatástól.

Az ország - afgán viszonylatban - egyik legnyitottabb városának számító Herát vezetése szintén igyekezett alkalmazkodni a kabuli kormány elvárásaihoz.

Jóllehet a legtöbb iszlám jogiskola csupán a haj eltakarására kötelezi a nőket, a vallás a tálibok által követett értelmezése az egész test, beleértve az arc elfedését is megköveteli tőlük.

(MTI nyomán)