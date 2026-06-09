A nyugat-afganisztáni Herát biztonsági erői feloszlattak egy, a nők teljes testének eltakarásáról szóló törvény elleni tüntetést kedden, helyszíni beszámolók szerint az összecsapásoknak egy halálos áldozatuk is van, és több tucat nőt őrizetbe vettek.
Szejid Maszúd Hoszeini, a heráti rendőrség szóvivője a Bahtar News afgán hírügynökségnek azt mondta, a tüntetés "feszültséget keltett és megzavarta a közrendet", valamint leszögezte: a nőkre vonatkozó, a tálib vezetés által előírt öltözködési előírások az iszlám vallás előírásai.
A Reuters hírügynökséghez eljuttatott, a tüntetésről készített videófelvétel szerint - amelynek hitelességét azonban a hírügynökség nem tudta megállapítani - a tüntetők között teljesen lefátyolozott nők is megjelentek.
Szemtanúk szerint a tiltakozások azt követően robbantak ki, hogy az erkölcsrendészet "nem megfelelően öltözött nőket" akart őrizetbe venni, az afganisztáni ENSZ-misszió (UNAMA) pedig már hétfőn aggodalmának adott hangot a Nyugat-Afganisztánban, hasonló indokkal őrizetbe vett nők ügyében.
Azizur Rahmán al-Muhádzsir, a heráti erkölcsrendészet vezetője mindazonáltal a Bahtar Newsnak adott interjújában tagadta az őrizetbe vételeket, és azt közölte, hogy munkatársai mindössze "útmutatást adnak" azoknak a nőknek, akiknek az öltözéke nem felel meg az előírásoknak.
Íme az útmutatás:
A tálibok 2021 augusztusában kerültek ismét hatalomra Afganisztánban, és azóta számos, a nőkre nézve hátrányosan megkülönböztető rendelkezést hoztak, például egy tavaly kiadott rendeletben gyakorlatilag megtiltották azt is számukra, hogy otthonukon kívül hangosan megszólaljanak. Emellett a világon jelenleg Afganisztán az egyetlen ország, amely eltiltja a nőket a középiskolától és a felsőoktatástól.
Az ország - afgán viszonylatban - egyik legnyitottabb városának számító Herát vezetése szintén igyekezett alkalmazkodni a kabuli kormány elvárásaihoz.
Jóllehet a legtöbb iszlám jogiskola csupán a haj eltakarására kötelezi a nőket, a vallás a tálibok által követett értelmezése az egész test, beleértve az arc elfedését is megköveteli tőlük.
(MTI nyomán)