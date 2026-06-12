Külföld :: 2026. június 12. 10:43 ::

Miközben Mexikó vb-t rendez, megint lelőttek egy újságírót

Agyonlőttek egy újságírót csütörtökön a Mexikó keleti részén lévő Veracruz államban, ahol idén ez már a második újságírógyilkosság.

Luis Ángel López Valdez halálát az őt foglalkoztató Vanguardia de Veracruz című lap jelentette be a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a férfit Poza Rica városában ölték meg.

"A halála nem marad büntetlenül" - szögezték le a lapban.

Mexikó a világ egyik legveszélyesebb országa az újságírókra számára, a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nevű civilszervezet szerint a latin-amerikai országban 1994 óta több mint 150 sajtómunkást öltek meg, közülük kilencet tavaly. Az RSF kiemelte, hogy a legtöbb újságírót a szervezett bűnözés sújtotta térségekben éri támadás, egy másik szervezet adatai szerint pedig a legveszélyesebbnek számító Veracruzban 2000 óta 33 újságírót öltek meg.

Az RSF a közösségi médiában közzétett felhívásában vizsgálatot sürgetett López Valdez halála ügyében, és emlékeztetett arra is, hogy mindeközben Mexikó az egyik társházigazdája a 2026-os futballvilágbajnokságnak.

Az ország hatóságai a maja mitológia egyik istenségéről elnevezett "Kukulkán-terv" keretében csaknem 100 ezer rendőr, katona és biztonsági magáncégeket kivezénylésével igyekeznek biztosítani a világbajnokság mexikói helyszíneit, Claudia Sheinbaum elnök pedig leszögezte: kormánya kész garantálni a meccsekre érkezők biztonságát.

López Valdezt alig néhány órával a nyitómeccs előtt ölték meg.

(MTI)