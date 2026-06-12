Külföld :: 2026. június 12. 14:17 ::

Körbeudvarolta egymást Szomáliföld és Tajvan

A Szomáliföld és a Tajvan közötti jó viszonyt méltatta pénteken Szomáliföld tajvani nagykövete, hangsúlyozva: sem Peking, sem Mogadishu nem tudta aláásni a közöttük lévő közötti barátságot.

Tajpeji sajtótájékoztatóján Mahmúd Adam Dzsama Galaal nagyon fontos szövetségesnek nevezte Tajvant, leszögezte: Szomáliföld "nem enged a nyomásnak", azaz nem szakítja meg kapcsolatait a szigettel Kína és Szomália nyomására.

"Jogunk van megválasztani, kivel tartunk fenn kapcsolatokat" - jelentette ki egy új tajvani iroda megnyitása alkalmából, hozzátéve, hogy az utóbbi időben semmiféle kommunikáció nem volt Szomáliföld kormánya és Peking között.

Francois Vu, tajvani külügyminiszter-helyettes a maga részéről "a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság világítótornyának" nevezte a két térséget.

Kína tavaly Szomália elidegeníthetetlen részének nevezte a függetlenségét 1991-ben, a szomáliai polgárháború kitörése nyomán egyoldalúan kikiáltó Szomáliföldet, hozzátéve, hogy a terület függetlenségének bármilyen egyoldalú elismerése sérti az ENSZ Alapokmányát.

Bár Szomáliföld saját kormányzattal, rendőrséggel, hadsereggel és pénznemmel rendelkezik, önálló államként mindeddig csupán Izrael ismerte el, tavaly decemberben.

Szomáliföld Szomália északnyugati részén, a Vörös-tengert az Indiai-óceánnal összekötő Báb el-Mandeb-szoros bejáratánál helyezkedik el, a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonala mentén.

Szomáliföld és Tajvan - amelyet Kína saját részének tart - 2020-ban létesítettek egymás fővárosaiban diplomáciai képviseletet, tavaly áprilisban pedig Szomália tiltakozásképpen megtiltotta a belépést az országba a tajvani útlevéllel rendelkezőknek.

(MTI)