Külföld, Háború :: 2026. június 13. 13:23 ::

Két orosz harci repülőgépet észleltek a svéd légtér közelében

Svédország szombaton bejelentette, hogy két orosz harci repülőgépet észlelt a svéd légtér közelében.

A svéd hadsereg tájékoztatása szerint a két gépet pénteken, a Balti-tengernél észlelték, elfogásukra pedig Jas-35 Gripen típusú vadászbombázókat indítottak. A közleményben hozzátették, hogy - "a közös légtér biztonságának fenntartása érdekében" - NATO-repülőgépek is felszálltak.

Bár a két orosz gép nem sértette meg a svéd légteret, Ewa Skoog Haslum, a közös műveletek vezetője figyelmeztetett, hogy az orosz műveleteket komolyan kell venni, mert, mint rámutatott, nem először fordulnak elő, és Svédország területi épségét és biztonságát veszélyeztetik.

A balti térségben az ukrajnai háború 2022-es kitörése nyomán éleződött a feszültség. Svédország a háború nyomán, több évtizedes semlegességi politikáját feladva kérte felvételét, majd 2024 márciusában csatlakozott a NATO-hoz.

(MTI)